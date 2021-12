19-latek włamał się na Windsor, chciał „zabić królową”. Do sieci trafiło szokujące nagranie

Pierwszego dnia świąt na teren posiadłości królewskiej w Windsorze przedostał się mężczyzna. W zamku przebywała wówczas królowa Elżbieta II w towarzystwie syna – księcia Karola i jego żony Camilli. Policja poinformowała, że za incydentem stał 19-latek, który mógł posiadać „bron ofensywną” .

Dwa dni po zdarzeniu brytyjskie tabloidy publikują szczegóły zdarzenia. Jak twierdzi „Daily Mail” , sprawca to Jaswant Singh Chail z Southampton na południu Anglii. W dniu włamania o godz. 8:06 rano na Snapchacie nastolatka pojawiło się niepokojące nagranie. Zamaskowany chłopak z kuszą w dłoni groził, że „zabije królową” . Twierdził, że to zemsta za „masakrę w Amritsar” w 1919 roku. Brytyjscy żołnierze otworzyli tam ogień do pokojowo protestujących zwolenników niepodległości Indiii. Zginęło od 379 do 1500 osób, setki zostało rannych.

– To także zemsta za tych, którzy zostali zabici, upokorzeni i dyskryminowani ze względu na swoją rasę. Jestem indyjskim Sikhiem – mówił chłopak i przepraszał wszystkich, którzy ucierpią.

Chciał zabić królową. Ojciec 19-latka przerywa milczenie

Pół godziny po opublikowaniu nagrania 19-latek wdarł się do królewskiej posiadłości. Tabloid dotarł do ojca 19-latka. Jasbir Singh Chail stwierdził, że z jego synem „coś poszło strasznie nie tak” . – Nie mieliśmy okazji z nim porozmawiać, ale staramy się zapewnić mu pomoc, której potrzebuje – twierdził mężczyzna, który jest dyrektorem firmy informatycznej, z wykształcenia inżynierem programistą.

Nagranie i sprawę badają oficerowie Policji Metropolitalnej. Świadkowie włamania twierdzą, że po tym, jak nastolatek wdarł się do posiadłości, nie wiedział, co ze sobą zrobić i został szybko aresztowany. Incydent traktowany jest jednak poważnie m.in. właśnie ze względu na możliwą radykalizację 19-latka oraz fakt, że miał być uzbrojony.

