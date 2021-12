Putin zaczyna wycofywać wojska. „Zagalopował się w swoich szantażach”

Bożonarodzeniowa szopka pt. „Idziemy na wojnę z całym światem” właśnie dobiega końca. Szef rosyjskiej dyplomacji, Siergiej Ławrow, ogłosił w telewizji, że po prawosławnym Bożym Narodzeniu dojdzie do rosyjskich rozmów z USA. To, co Ławrow przedstawia jako wielkie spotkanie dwóch mocarstw, z których jedno, czyli USA ustępuje pod presją potęgi rosyjskiego oręża, będzie w istocie miało znacznie skromniejszy format.