Australijczyk nie może wyjechać z Izraela do 9999 roku. „Zawdzięcza” to byłej żonie

Australijczyk przeprowadził się do Izraela w 2012 roku, by być bliżej swoich dzieci. Jego była żona wróciła do ojczyzny rok wcześniej, kiedy dzieci miały trzy miesiące i pięć lat. Wkrótce później kobieta wniosła sprawę do izraelskiego sądu, który zdecydował, że mężczyzna nie może opuścić kraju ze względu na jego „przyszły dług” alimentacyjny w wysokości 5 tys. szekli miesięcznie do czasu, gdy dzieci osiągną pełnoletności. – W 2013 roku suma wyniosła około 7,5 mln szekli (3,34 mln dolarów) -wyjaśniał Huppert, który pracuje jako chemik-analityk w firmie farmaceutycznej.

Warunkiem zgody na wyjazd z Izraela dla Hupperta jest wpłacenie przez niego całej sumy. W przeciwnym razie mężczyzna musi pozostać w kraju do 31 grudnia 9999 roku, czyli przez blisko 8 tys. lat. Mężczyzna twierdzi, że jest jedną z zagranicznych ofiar mało znanego lokalnego prawa.