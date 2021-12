Naukowcy „otworzyli” egipską mumię sprzed 3,5 tys. lat. Ujawnili sekrety faraona

Egipscy naukowcy „otworzyli” cyfrowo mumię faraona Amenhotepa I sprzed 3,5 tys. lat. Wnioski przedstawiono w czasopiśmie naukowym „Frontiers in Medicine”. Szczątki egipskiego władcy zostały odkryte w 1881 r. To była jedyna królewska mumia egipska znaleziona w XIX i XX wieku, która dotychczas nie została otwarta do badań. Archeolodzy bali się, że delikatna drewniana maska ozdobiona girlandami kwiatów i szlachetnymi kamieniami się rozpadnie.

W związku z tym użyto trójwymiarowej tomografii komputerowej. Dzięki skanowaniu można było zobaczyć, co kryje się pod maską i bandażami. Związana z projektem dr Sahar Saleem z Uniwersytetu w Kairze oraz dr Zahi Hawass razem ze współpracownikami odkryli, że Amenhotep I miał około 35 lat i 169 cm wzrostu, kiedy zmarł. Był także obrzeżany i miał zdrowe zęby.

Faraon miał wąski podbródek; mały, wąski nos oraz kręcone włosy. Przy egipskim władcy znaleziono również około 30 amuletów i wyjątkowy złoty pas z paciorkami. Badania nie wykazały żadnych ran lub chorób, które mogłyby wskazywać na przyczynę śmierci Amenhotepa I. Naukowcy odkryli za to wiele okaleczeń pośmiertnych, które mogłyby wskazywać na to, że mumia padła ofiarą rabusiów grobowców.

Według zapisków kapłani i balsamiści próbowali poprawić mumię ponad 400 lat po tym, jak faraon został zmumifikowany i pochowany. Amenhotep I rządził Egiptem przez około 21 lat, między 1 525 a 1 504 rokiem przed naszą erą. Był synem Ahmose'a I i drugim przedstawicielem XVIII dynastii. Za jego rządów panował głównie pokój, przez co udało się wybudować wiele świątyń.

