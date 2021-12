Myśliwce NATO wzbijały się w powietrze 370 razy. 80 proc. startów spowodowały rosyjskie samoloty

NATO poinformowało na swojej stronie, że w 2021 r. jej myśliwce w Europie wzbijały się w powietrze około 370 razy. Większość tych przypadków dotyczyła sprawdzenia maszyn, które pojawiły się bez zezwolenia w pobliżu przestrzeni powietrznej państw sojuszniczych. Około 80 proc. misji, czyli 290, było odpowiedzią na aktywność rosyjskich samolotów wojskowych.

Rzecznik Sojuszu Północnoatlantyckiego Oana Lungescu podkreśliła, że „myśliwce NATO pełnią służbę przez całą dobę i są gotowe do startu w przypadku niezweryfikowanych lotów w pobliżu przestrzeni powietrznej naszych sojuszników”. „Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego jest czujna i zawsze robi to, co konieczne, aby chronić i bronić wszystkich sojuszników” – dodała.

NATO przechwytuje rosyjskie samoloty nad Bałtykiem

Większość przechwyceń miała miejsce w krajach bałtyckich. NATO w ramach operacji Baltic Air Policing gwarantuje bezpieczeństwo i suwerenność Litwy, Łotwy i Estonii, które nie posiadają własnych sił powietrznych. Podobne misje prowadzone są również nad Albanią, Czarnogórą, Macedonią Północną oraz Słowenią. Sojusznicy pomagają także pilotować niebo nad Rumunią, Bułgarią i Islandią.

Sojusz Północnoatlantycki podkreślił, że przechwycenia odbywały się najczęściej bez incydentów i polegały na zidentyfikowaniu zbliżającego się samolotu i odeskortowaniu go poza obszar kontrolowanej strefy. NATO zaznaczyło, że niewiele przechwyconych maszyn naruszyło przestrzeń powietrzną państw sojuszniczych.

60 myśliwców Sojuszu Północnoatlantyckiego

Łącznie w Europie ponad 60 myśliwców jest gotowych do akcji w każdej chwili. Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego posiada dwa centra operacyjne. Jedno w Niemczech, które obejmuje północną Europę, a drugie w Hiszpanii, którego zadaniem jest monitorowanie ruchu powietrznego w południowej części naszego kontynentu.

