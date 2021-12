Białoruscy anarchiści skazani, reżim miał ich torturować. „Dusili torbą, cięli skórę na piętach”

W środę 22 grudnia czwórka białoruskich anarchistów: Ihar Aliniewiczow, Siarhiej Ramanaw, Dzmitrij Rezanowicz i Dzmitrij Dubouski zostali skazani na od 18 do 20 lat więzienia kolonii karnej o zaostrzonym rygorze za terroryzm. Wyrok wydał sędzia Wiaczesław Tulejko.

Anarchiści zostali zatrzymani 28 października ubiegłego roku w pobliżu granicy z Ukrainą. Białoruskie MSW twierdzi, że znalazło przy nich broń palną, laptopy, lokalizatory GPS, aparaty fotograficzne i sprzęt specjalny, która mieli przemycać przez granicę.

Oskarżeni mieli zeznać, że jesienią 2020 r., przez blisko trzy tygodnie mieszkali w lasach na terenie Białorusi i w tym czasie podpalali budynki milicji, prokuratury, sądów i państwowych zakładów pracy zwalniających ludzi za udział w strajku. Jednocześnie podkreślali, że na skutek ich działań nikt nie ucierpiał, a z brutalną władzą trzeba rozmawiać jej językiem.

Po 13 miesiącach aresztu z jednym z anarchistów Dzmitryjem Dubouskim miała prawo zobaczyć się jego siostra. O spotkaniu opowiedziała kanałowi „Prawo na wostannie” (pol. prawo do powstania) w portalu Telegram. Brat miał jej opowiedzieć o torturach, których doświadczył w areszcie.