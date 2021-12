Wielka Brytania bije dzienny rekord zakażeń koronawirusem, mimo niepełnych danych

Rząd w Wielkiej Brytanii poinformował w najnowszym raporcie koronawirusowym o 129 471 przypadkach COVID-19, które pojawiły się w kraju w ciągu ostatniej doby – czytamy w „The Guardian”. Dodatkowo w całym kraju zmarło 18 osób. Rekordową liczbę zakażeń odnotowano w Anglii – 117 093. Poprzednio najwięcej infekcji odnotowano w Boże Narodzenie – 113 628.

Dane z ostatnich 24 godz. z Wielkiej Brytanii są jednak niepełne, bo z powodu okresu świątecznego nie obejmują wyników ze Szkocji i Irlandii Północnej. Brytyjska służba zdrowia podała również, że liczba hospitalizowanych pacjentów w ciągu dnia zwiększyła się o ponad 1000 osób – z 8 474 do 9 546. To jednak znacznie mniej niż w styczniu 2021, kiedy z łóżek korzystało 34 tys. pacjentów.

Koronawirus. Wielka Brytania zmaga się z kolejną falą zakażeń

W ciągu ostatniego tygodnia w Wielkiej Brytanii odnotowano 802 137 przypadków koronawirusa. To o wzrost o 186 430 zakażeń tydzień do tygodnia. Procentowy przyrost infekcji wynosi 30,3. Z kolei przez minione siedem dni w Wielkiej Brytanii zmarło 588 osób, o 220 mniej niż w poprzednim okresie. To spadek o 27,2 proc.

Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowia zaznaczyła w najnowszym komunikacie, że na terenie Anglii i Irlandii Północnej zanotowano 17 269 przypadków wariantu Omikron COVID-19. Tym samym najbardziej zakaźną odmianę koronawirusa w Wielkiej Brytanii potwierdzono już u 177 201 osób.

Boris Johnson na razie nie wprowadzi nowych obostrzeń

Brytyjski rząd poinformował na początku tygodnia, że nie wprowadzi nowych obostrzeń związanych z COVID-19 przed Nowym Rokiem. Ministrowie apelowali jednak o ostrożne świętowanie sylwestra. Ostrzegali, że ograniczenia mogą zostać przewrócone, jeśli służba zdrowia będzie niewydolna. Na restrykcje zdecydowały się władze Walii, gdzie zamknięto kluby nocne. Z kolei w Szkocji ograniczono spotkania towarzyskie do grup składających się z maksymalnie trzech gospodarstw domowych.

