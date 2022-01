Prezydent Brazylii trafił w trybie pilnym do szpitala. Może przejść operację

Prezydent Brazylii poinformował w mediach społecznościowych, że trafił do szpitala. Jair Bolsonaro wyjaśnił, że po niedzielnym obiedzie źle się poczuł. Do szpitala trafił około 3.00 nad ranem. Politykowi założono sondę nosowo-żołądkową. Trwają badania, które mają dać odpowiedź na to, czy prezydent Brazylii będzie musiał zostać operowany w związku z niedrożnością jelit.

Jair Bolsonaro kolejny raz trafił do szpitala

Bolsonaro dodał, że to druga tego typu hospitalizacja. Podobne objawy wykazywał w lipcu 2021 r. Wówczas brazylijski polityk spędził w szpitalu cztery dni, a we znaki dała mu się uporczywa czkawka. Bolsonaro wyjaśnił, że jego problemy wynikają z ataku podczas wiecu wyborczego w 2018 r., kiedy głowa państwa została dźgnięta nożem. Prezydent Brazylii musiał przez to przejść cztery operacje. Decyzję o zabiegu Bolsonaro ma podjąć jego lekarz, który wraca do kraju po tym, jak przerwał urlop.

Szpital, który przyjął polityka zapewnił, że stan Bolsonaro jest stabilny – poinformowało The Independent. Kancelaria Prezydenta podała, że brazylijska głowa państwa skarżyła się na bóle brzucha. Zdaniem dra Antonio Macedo Bolsonaro mógł trafić do szpitala przez „źle przerzuty pokarm”. Na razie nic nie wskazuje na to, aby prezydent Brazylii miał opuścić placówkę.

Prezydent Brazylii krytykowany

Bolsonaro przebywał na wakacjach w stanie Santa Catarina, gdzie spotkał się ze swoimi sympatykami i zwiedził lokalne atrakcje. Brazylijski polityk został skrytykowany za swoje działanie, bo w tym czasie stan Bahia nawiedziła powódź po ulewnych deszczach. W około 116 miastach ogłoszono stan wyjątkowy. Zginęło 25 osób.

