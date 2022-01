Na Malcie znaleziono ciało młodej Polki. Są wyniki sekcji zwłok

Ciało 29-letniej Polki znaleziono w niedzielę (2 stycznia) rano w Ogrodzie Niepodległości w miejscowości Sliema na Malcie. Zwłoki znajdowały się w pobliżu popularnego miejsca wśród biegaczy i spacerowiczów. Ciało leżało twarzą do góry, tuż za barierką stojącą przy promenadzie. Pierwsze informacje maltańskich mediów mówiły o możliwym gwałcie, jednak rzecznik lokalnej policji nie potwierdził tych doniesień. Podkreślał, że ofiara była przynajmniej częściowo ubrana.

Przypuszczenia te potwierdziła jednak sekcja zwłok, której wyniki ujawnił dziennik „Malta Today”. Po przeanalizowaniu materiału genetycznego i śladów widocznych na szyi ofiary, ustalono, że kobieta została uduszona, a wcześniej zgwałcona.

Polka znaleziona martwa na Malcie. Kim jest podejrzany?

O morderstwo podejrzany jest 20-letni Abner Aquilina. Mężczyzna przebywa w areszcie, ale nie usłyszał jeszcze zarzutów. Śledczy czekają na ocenę jego stanu psychicznego przez biegłych. W poniedziałek policja poinformowała, że podejrzany został zabrany do szpitala zaraz po aresztowaniu. 20-latek został zatrzymany przed kościołem w związku z jego podejrzanym zachowaniem. Miał ściągnąć na siebie uwagę kilku osób, m.in. przez przewracanie krzeseł przy ołtarzu. Po zatrzymaniu okazało się, że miał przy sobie przedmioty, łączące go ze zbrodnią. Kilka dni przed zabójstwem był widziany na plaży w towarzystwie członka kontrowersyjnej grupy religijnej River of Love.

Zamordowana 29-latka była studentką i od dłuższego czasu mieszkała na Malcie.

Czytaj też:

Ciało 29-letniej Polki znalezione na Malcie. Policja podejrzewa morderstwo