Zdecydowane stanowisko Moskwy przed rozmowami z USA. „Nie zgodzimy się na żadne ustępstwa”

Rozmowy między Stanami Zjednoczonymi i Rosją na temat rosnących napięć wokół Ukrainy i bezpieczeństwa w Europie zaplanowane były na poniedziałek 10 stycznia. Rzecznik amerykańskiego Departamentu Stanu przekazał jednak, że zastępca sekretarza stanu Wendy Sherman ma spotkać się na roboczej kolacji z wiceministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Riabkowem w niedzielę wieczorem.

Rozmowy USA-Rosja. Riabkow: Nie zgodzimy się na żadne ustępstwa

Wydarzenie to rozpocznie dyplomatyczny tydzień, w czasie którego zaplanowanych jest kilka spotkań między przedstawicielami Kremla i krajów zachodnich. 12 stycznia odbędzie się rozmowa na linii Rosja-NATO, a 13 stycznia spotkanie z przedstawicielami USA, Rosji i OBWE.

– Nie zgodzimy się na żadne ustępstwa. To jest całkowicie wykluczone – powiedział przed rozpoczęciem rozmów z Amerykanami Siergiej Riabkow, którego cytuje agencja AFP. Przedstawiciel Kremla dodał, że Rosja jest „rozczarowana” sygnałami płynącymi do tej pory z USA. Szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken odrzucił wcześniej żądania Rosji.

Rosja przedstawiła żądania

17 grudnia Moskwa przedstawiła USA i NATO propozycje w sprawie gwarancji bezpieczeństwa. Miałyby one obejmować między innymi wykluczenie dalszego rozszerzania NATO i akcesji Ukrainy do Sojuszu oraz zobowiązanie do tego, aby nie rozmieszczać dodatkowych żołnierzy i systemów uzbrojenia na terytorium państw, które nie należały do NATO przed majem 1997 roku, z wyjątkiem sytuacji, w której NATO i Rosja osiągną porozumienie co do takiego rozmieszczenia.

Ponadto NATO miałoby zobowiązać się do porzucenia wszelkich wojskowych działań na Ukrainie, w Europie wschodniej, na Kaukazie i w Azji Centralnej. Obie strony miałyby również zobowiązać się do nierozmieszczania rakiet krótkiego i średniego zasięgu w miejscach, z których mogłyby one dosięgnąć terytorium drugiej strony.

