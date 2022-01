„Najgorszy z pożarów, których doświadczyliśmy”. W Nowym Jorku zginęło 19 osób, w tym 9 dzieci

W niedzielę rano w dzielnicy Tremont na Bronxie w budynku mieszkalnym wybuchł pożar, do którego opanowania wysłano - to informacje straży pożarnej z Nowego Jorku - ponad 200 strażaków. New York City Fire Department opisuje, że rannych zostało ponad 60 osób, z czego 13 z nich ma obrażenia, które zagrażają ich życiu.

Pożar na Bronxie. Co najmniej 19 ofiar śmiertelnych

Wcześniej przedstawiciele miasta poinformowali, że w pożarze zginęło co najmniej 19 osób, z czego dziewięć z nich to dzieci. - To będzie jeden z najgorszych pożarów, których doświadczyliśmy tu, we współczesnej historii Nowego Jorku - powiedział w rozmowie z dziennikarzami burmistrz miasta Eric Adams.

Jak opisuje ABC News, strażacy dotarli na miejsce po trzech minutach o zgłoszenia o pożarze i ogień zastał ich już na korytarzach budynku. Ogień udało się opanować. Pożar na Bronksie został sklasyfikowany przez służby jako pożar piątego, najwyższego stopnia.

