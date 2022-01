Interwencja Rosji w Kazachstanie. „Fałszywe błękitne hełmy mieszają tragedię z farsą”

Rosyjskie wojsko w drodze do Kazachstanu

Mordujący cywilnych demonstrantów w Ałmacie żołnierze poubierali błękitne hełmy ONZ – chociaż Narody Zjednoczone nie mają z tą operacją nic wspólnego. To Moskwa, jak za czasów Układu Warszawskiego, zmusza zależne od niej reżimy do udziału w zbójeckim sojuszu, powołanym wyłącznie do atakowania własnych członków.

Wedle najnowszych danych, wojska pacyfikujące antyrządowe protesty w Kazachstanie zamordowały prawie 200 osób. Ta tragedia miesza się jednak z farsą, której patronuje Moskwa. Okazuje się bowiem, że żołnierze biorący udział w operacji, nazywanej przez Rosję pokojową, używają hełmów z oznaczeniami Narodów Zjednoczonych.