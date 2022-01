Ferie zimowe 2022 za granicą? Zanim zarezerwujesz urlop, sprawdź aktualne obostrzenia

Włochy, Austria, Francja, czy Szwajcaria to najpopularniejsze kierunki wśród polskich turystów, którzy ferie zimowe planują spędzać na stokach narciarskich. Niezależnie od tego, który kierunek wybierzemy, w styczniu i lutym natkniemy się na wiele utrudnień spowodowanych obostrzeniami.

Ferie zimowe 2022 we Włoszech? Tak, ale tylko dla zaszczepionych

Włochy to od lat ulubiony kierunek polskich narciarzy. W tym roku warto się jednak zastanowić nad wyjazdem, ponieważ słoneczna Italia walczy obecnie z kolejną falą koronawirusa, a dziennie 150-200 tys. nowych zakażeń.

Właśnie ze względu na szalejącego wirusa włosi podjęli decyzję o zaostrzeniu obowiązujących przepisów. Wszystkie osoby zaszczepione i ozdrowieńcy oprócz okazania paszportu covidowego, będą musieli przedstawić również negatywny wynik testu na COVID-19. Może to być test antygenowy wykonany 24 h przed przekroczeniem granicy z Włochami lub test PCR wykonany 48 godzin przed przekroczeniem granicy. Oprócz tego przyjeżdżający do Italii będą musieli zarejestrować się w specjalnym systemie.

Jeszcze trudniej będą miały osoby niezaszczepione i nieposiadające statusu ozdrowieńca. Oprócz warunków dla osób zaszczepionych dodatkowo będą one musiały odbyć pięciodniową kwarantannę, a także wykonać test na jej zakończenie.

We Włoszech obowiązuje również szereg obostrzeń. W restauracjach, ośrodkach sportowych, na basenach i na wyciągach oraz stokach narciarskich konieczne będzie przedstawienie tzw. Super Green Pass, czyli paszportu covidowego potwierdzającego zaszczepienie lub status ozdrowieńca. Posiadanie Super Green Pass konieczne będzie również podczas meldunku w hotelu. Podróżujących do Włoch powinni zabrać ze sobą maseczki FFP2, które są obowiązkowe w komunikacji miejskiej, teatrach i kinach. Nos i usta trzeba zasłaniać również na świeżym powietrzu. Tu jednak wystarczy maseczka chirurgiczna lub tkaninowa.

Warto pamiętać również, że we Włoszech paszport covidowy ma krótszy termin przydatności. Od 15 grudnia jego ważność to 9 miesięcy od szczepienia, a od 1 lutego będzie to tylko 6 miesięcy. Przyjęcie dawki przypominającej wydłuża ważność przepustki o 9 miesięcy.

Austria na ferie zimowe 2022? Niezaszczepieni muszą liczyć się z kwarantanną

Szusowanie po austriackich stokach również nie będzie należało do najłatwiejszych. Osoby zaszczepione i ozdrowieńcy przed wyjazdem do Austrii będą musieli wykonać test PCR nie wcześniej niż 72 godziny przed wyjazdem. Wynik testu musi myć potwierdzony zaświadczeniem w języku angielskim lub niemieckim wydanym przez punkt wykonujący badanie. Zaświadczenie musi zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, datę i godzinę pobrania próbki, wynik testu – negatywny/pozytywny oraz podpis i pieczęć osoby testującej lub kod kreskowy/kod QR. Wynik testu może zostać przedstawiony również w formie zaświadczenia lekarskiego wydanego w języku niemieckim lub angielskim na formularzu A, lub B dostępnym na stronie Ambasady RP w Wiedniu. Żadnego z wyżej wymienionych zaświadczeń nie będą musiały przedstawiać osoby, które przyjęły dawkę przypominającą szczepienia przeciwko COVID-19.

Jeżeli osoba zaszczepiona (lub ozdrowieniec) nie przedstawi wyniku testu na COVID-19, zostanie objęta kwarantanną, z której zwolni dopiero negatywny wynik testu na COVID-19. Dodatkowo osoby zaszczepione, które nie przedstawią wyniku testu, zobowiązane są do internetowej rejestracji nie wcześniej niż na 72 godziny przed wjazdem do Austrii.

Osoby niezaszczepione po przybyciu do Austrii zostaną objęte dziesięciodniową kwarantanną. Kwarantanna może się jednak zakończyć wcześniej. Zwalnia z niej negatywny wynik testu na COVID-19, jednak jego wykonanie możliwe jest dopiero w piątym dniu po przyjeździe do Austrii. Dodatkowo osoby niezaszczepione muszą dokonać elektronicznej rejestracji pobytu.

Z usług gastronomicznych, hotelarskich, obiektów rekreacyjnych i kulturalnych korzystać mogą jedynie osoby, które spełniają zasadę „2G” – są ozdrowieńcami lub w pełni zaszczepieni przeciwko COVID-19. W przestrzeni publicznej należy stosować maskę FFP2.

Szwajcaria z obowiązkowymi testami na COVID-19

Wszystkie osoby, które w okresie ferii zimowych planują podróż do Szwajcarii, będą musiały spełnić dwa warunku:

zarejestrować się za pomocą elektronicznego formularza

przedstawić negatywny wynik testu na COVID-19 antygenowego wykonanego na 24 godziny przed przyjazdem do Szwajcarii lub PCR wykonanego na 72 godziny przed przekroczeniem szwajcarskiej granicy

Z obowiązku wykonania testu na COVID-19 nie zwalnia szczepienie ani posiadanie statusu ozdrowieńca. Osoby, które nie są zaszczepione lub nie są ozdrowieńcami, będą musiały powtórzyć test między czwartym a siódmym dniem od wjazdu i przekazać wynik odpowiedniemu kantonalnemu urzędowi zdrowia.

W Szwajcarii obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust w pomieszczeniach, a także we wszystkich innych miejscach, gdzie nie ma możliwości zachowania 1,5 m dystansu. Z restauracji i barów skorzystają jedynie osoby zaszczepione i ozdrowieńcy (jeżeli od wyzdrowienia minęło więcej niż 4 miesiące, konieczne będzie przedstawienie negatywnego wyniku testu). Pozostałe osoby będą musiały spożywać posiłki na tarasach zewnętrznych. Obostrzenia w kolejnych kantonach mogą się od siebie różnić.

Francja idealnym miejscem na ferie zimowe 2022?

Wiele wskazuje na to, że jednym z najlepszych miejsc do spędzenia zimowego urlopu może być Francja. Osoby, które zostały w pełni zaszczepione przeciwko COVID-19 lub są ozdrowieńcami, nie muszą wykonywać testu na COVID-19 przed przyjazdem do Francji. Obowiązek ten spoczywa za to na osobach, które nie są ozdrowieńcami i nie przyjęły pełnego szczepienia przeciw COVID-19.

Wszyscy turyści, którzy będą chcieli skorzystać z miejsc użyteczności publicznej, takich jak restauracje, kawiarnie, centra handlowe, kina, teatry, muzea, teatry, domy opieki, szpitale oraz samolotów, pociągów i autobusów dalekobieżnych, musisz spełnić dodatkowe wymogi:

osoby powyżej 65 lat, które przyjęły pojedynczą dawkę szczepionki Janssen, muszą przyjąć dawkę przypominającą szczepionki

osoby w wieku od 18 do 64 lat, które zakończyły pełen cykl szczepienia przed 17 czerwca 2021 r., muszą przyjąć dawkę przypominającą szczepionki przed 15 stycznia 2022 r.

w przypadku niespełnienia powyższych warunków trzeba będzie przedstawić zaświadczenie o negatywnym wyniku testu antygenowego lub PCR wykonanego do 24 godzin przed jego wykorzystaniem

Osoby niezaszczepione, które będą chciały skorzystać z restauracji, kawiarni, centrów handlowych, kin, teatrów, muzeów, teatrów, domów opieki, szpitali oraz samolotów, pociągów i autobusów dalekobieżnych, będą musiały okazać negatywny wynik testu, który jest ważny 24 godziny.

