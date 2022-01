Eleganckie kreacje czy sportowy look? Tak prezentuje się księżna Kate

Księżna Kate oficjalnie dołączyła do brytyjskiej rodziny królewskiej w 2011 roku. Od tego czasu żona księcia Williama wielokrotnie samodzielnie lub u boku męża angażowała się w różnego rodzaju obowiązki, wynikające z pełnionej funkcji.

Jedną z głośniej komentowanych ostatnich aktywności księżnej Kate było jej wystąpienie, podczas którego zaprezentowała swoje umiejętności muzyczne. Okazją stał się koncert świąteczny organizowany w opactwie Westminster. Transmitowane przez ITV show „Royal Carols: Together At Christmas” stanowiło podziękowanie dla osób zaangażowanych w pomoc w trakcie pandemii koronawirusa. Tom Walker przy akompaniamencie księżnej Kate zaśpiewał „For Those Who Can't Be Here”.

Księżna Kate skończyła 40 lat! Nowe zdjęcia żony księcia Williama

W minioną niedzielę księżna obchodziła 40. urodziny, a z tej okazji na profilu pary książęcej w mediach społecznościowych pojawiły się trzy nowe zdjęcia żony księcia Williama. Fotografie wykonał Paolo Roversi, któremu udało się uchwycić subtelność urody księżnej. Księżna Kate zapozowała m.in. w dopasowanej w talii sukni, która rozszerza się ku dołowi.

Żona księcia Williama pokazuje się nie tylko w eleganckich kreacjach wieczorowych, ale także chętnie bierze udział w sportowych wyzwaniach. Zachęcamy do obejrzenia przygotowanej przez nas galerii, w której zabraliśmy zdjęcia pokazujące różne oblicza księżnej.

