W zamian za dobre wyniki w nauce, dzieci otrzymały... żywe prosięta. „By ożywić gospodarkę”

Prosięta dla najlepszych uczniów rozdano w szkole podstawowej Xiangyang w powiecie Yiliang. Lokalne media zacytowały jednego z nauczycieli placówki, który przedstawił fundatora nagród. To fundusz pomocy społecznej, który w tym wypadku kierował się chęcią „zacieśnienia więzi między gospodarką i wiejską edukacją”.

Nauczyciel Hou Changliang przekazał, iż uczniowie otrzymali prosięta w różnych kolorach, których waga oscylowała od 5 do 10 kilogramów. Poszczególne zwierzątka rozlosowano pomiędzy laureatów. – Tego rodzaju nagrody są nie tylko zachętą dla uczniów, ale też pomogły ich rodzinom. Choć nie mają one z tych prosiąt żadnych korzyści natychmiast, będą je miały w przyszłości – tłumaczył dziennikarzom.

Hou Changliang dodawał, że do tej pory jego szkoła odmawiała pomocy ze strony darczyńców, którzy chcieli przekazać materiały do nauki. Podkreślał, że nie chciał przyzwyczaić dzieci do zapomogi. Tym razem zrobił wyjątek ze względu na rodzaj nagrody i warunki potrzebne do jej zdobycia. – Mam nadzieję, że zrozumieją, że muszą ciężko pracować, i tylko w ten sposób osiągną godność i potęgę – mówił o swoich podopiecznych.

Prosięta w zamian za dobrą naukę

W chińskich mediach społecznościowych cała inicjatywa spotkała się z pozytywnym odbiorem. Internauci pisali, że dzieci mogą być dumne ze zdobycia dla swoich rodzin tak cennych zwierząt. Jest to tym istotniejsze w tak biednym powiecie jak Yiliang. Region ten jako jeden z ostatnich został – w ramach partyjnego celu – „wydźwignięty z ubóstwa”.

