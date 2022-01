Księżna Kate niedawno skończyła 40 lat. W tle pojawia się pytanie o Meghan Markle

W minioną niedzielę księżna Kate obchodziła 40. urodziny, a z tej okazji na profilu pary książęcej w mediach społecznościowych pojawiły się trzy nowe zdjęcia żony księcia Williama. Fotografie wykonał Paolo Roversi, któremu udało się uchwycić subtelność urody księżnej. Księżna Kate zapozowała m.in. w dopasowanej w talii sukni, która rozszerza się ku dołowi.

Księżna Kate skończyła 40 lat. Co z życzeniami od Meghan i Harry’ego?

Internauci składali księżnej życzenia urodzinowe za pośrednictwem mediów społecznościowych. Nie obyło się bez standardowych formułek, ale również komplementów. „Dużo zdrowia, szczęścia i pociechy z dzieci”, „Wszystkiego co najlepsze!”, „Bądź tak szczęśliwa jak na tym zdjęciu” – czytamy w komentarzach. „Wyglądasz przepięknie”, „Jesteś po prostu idealna”, „Twój uśmiech jest olśniewający”, „Błyszcz nam dalej” – piszą kolejni internauci. Życzenia urodzinowe do księżnej napływały przez cały dzień. Okolicznościowe wpisy pojawiły się również na profilach The Royal Family oraz Clarence House na Instagramie.

Plotkarskie portale szczegółowo analizowały aktywność Meghan Markle i księcia Harry’ego, którzy nie złożyli, przynajmniej w formie publicznej, księżnej Kate życzeń. Z nieoficjalnych informacji wynika jednak, że zrobili to bez blasku fleszy. Tematem tym żyje kolorowa prasa w Wielkiej Brytanii, a sprawa jest komentowana w połączeniu z medialnymi spekulacjami o napiętych relacjach między księżną Kate i Meghan Markle.

