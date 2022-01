Rozmowy USA – Rosja. Amerykanów nie przestraszył imperialny teatrzyk Putina

Łatwość, z jaką wiceszef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Riabkow przyznał się w Genewie do blefu w sprawie inwazji na Ukrainę musi być strasznie bolesna dla pansłowiańskich frustratów, masturbujących się nadludzkimi rzekomo mocami pułkownika Putina. Okazały się one mocno niewystarczające, żeby zmusić NATO do wycofania się z Europy Środkowej i przyznania Rosji prawa do decydowania o tym, kto może wstąpić do Sojuszu. Mocy nie wystarczyło nawet, żeby nakłonić USA do wycofania się z popierania niezależnego od Moskwy kursu Ukrainy.