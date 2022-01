Ranking najsilniejszych paszportów świata. Polski na rekordowej pozycji

Henley Passport Index w swoim raporcie opiera się na danych Zrzeszenia Międzynarodowego Transportu Lotniczego (IATA). W podsumowaniu zbiera 199 rodzajów paszportów oraz aż 227 kierunki podróży. W oparciu o to zestawienie wybiera takie dokumenty, które pozwalają na najwygodniejsze podróże do jak największej liczby krajów. Z uwagi na ich zmienność, nie liczą się tutaj ograniczenia wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa. Przyjmując takie kryteria, ranking przyznaje Polsce bardzo wysokie, bo 8. miejsce na świecie.

Z polskim paszportem możemy bez wizy odwiedzić 183 państwa i terytoria. Identycznym wynikiem mogą pochwalić się Węgry, które uplasowały się na tym samym miejscu co nasz kraj. To najwyższa pozycja Polski od 2006 roku, kiedy po raz pierwszy sporządzono taki raport. W tym oku na pierwszym miejscu znalazły się ex aequo paszporty Japonii i Singapuru, które umożliwiają bezwizowy wjazd do 192 krajów i terytoriów. Najgorzej wypadły dokumenty afgańskie, które dają taką opcję jedynie w 26 przypadkach.

Ranking paszportów. USA dopiero na 6. miejscu

Na drugim miejscu znajdziemy Koreę Południową i Niemcy z dostępem do 190 krajów, dalej mamy Finlandię, Włochy, Hiszpanię i Luksemburg (189 krajów). Na czwartym miejscu są Francja, Holandia, Austria i Dania (188 krajów), a na piątym Irlandia i Portugalia (187 krajów). Dopiero szóstą pozycję zajmują Stany Zjednoczone, a razem z nimi Wielka Brytania, Norwegia, Szwajcaria, Belgia i Nowa Zelandia (186 krajów). Na siódmym miejscu są Kanada, Malta, Australia, Grecja oraz Czechy (185 krajów).

Czytaj też:

Mateusz Morawiecki mówi o paszportach covidowych. Będzie specjalna ustawa?