Oburzenie włoskich katolików i gmin żydowskich. Trumna okryta flagą ze swastyką

W czwartek w kościele św. Łucji w Rzymie miał miejsce pogrzeb działaczki neofaszystowskiego ruchu Forza Nuova Alessii Augello. Media społecznościowe obiegły zdjęcia, na których widać trumnę okrytą flagą ze swastyką. Po mszy św. uczestnicy nabożeństwa hajlowali, co miało być hołdem skierowanym w stronę zmarłej z powodu zakrzepu 44-latki. Sprawa wywołała oburzenie – relacjonował Reuters.

Kościół katolicki we Włoszech i gminy żydowskie potępili zdarzenie z udziałem prawicowych ekstremistów. Wikariat Rzymu zaznaczył w oświadczeniu, że księża z parafii nie mieli pojęcia, co wydarzy się po mszy św. Nazistowska flaga została nazwana „straszliwym symbolem, którego nie można pogodzić z chrześcijaństwem”.

Flaga ze swastyką na pogrzebie we Włoszech. Sprawę bada policja

„To ideologiczna i brutalna instrumentalizacja, tym gorsza, że nastąpiła po obrzędach kultu i w pobliżu świętego miejsca, a która dla wspólnoty kościelnej Rzymu i dla wszystkich ludzi dobrej woli w naszym mieście jest ciężka, obraźliwa i niedopuszczalna” – podkreśliła kuria. Sprawę bada policja, która wszczęła śledztwo pod kątem przestępstwa z nienawiści.

facebook

Gminy żydowskie ubolewały, że do takich zdarzeń może dochodzić ponad 70 lat po zakończeniu drugiej wojny światowej i upadku faszystowskiej dyktatury we Włoszech. W komunikacie zaznaczono, że „niedopuszczalne jest, aby flaga ze swastyką była publicznie pokazywana w mieście, które było świadkiem deportacji Żydów”. To nawiązanie do łapanki na Żydów w 1943 r., kiedy 1000 osób zostało wywiezionych do Auschwitz. Po zakończeniu wojny wróciło jedynie 16.

Czytaj też:

Franciszek napisał list do abp Jędraszewskiego. Chodzi o Jana Pawła II