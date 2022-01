Brytyjski lekarz wypalał inicjały na wątrobach swoich pacjentów. Został ukarany przez trybunał

57-letni Simon Bramhall przyznał się, że w 2013 roku, podczas pracy w Queen Elizabeth Hospital w Birmingham, wypalał za pomocą argonu swoje „autografy” na organach pacjentów. Jak informuje BBC, rozpatrujący sprawę trybunał medyczny stwierdził, że czyn wynikał z „zawodowej arogancji” chirurga, a jego działania podważyły „zaufanie publiczne” do zawodu lekarza.

Sprawa wyszła na jaw, gdy podczas operacji inny lekarz zauważył inicjały Bramhalla na organach pacjenta. Opisywał, że „autografy” miały około 4 centymetrów długości. Sam Bramhall tłumaczył wówczas, że w ten sposób chciał w ten sposób „załagodzić napięcia” na sali operacyjnej po długich i skomplikowanych transplantacjach. W szpitalu wszczęto wówczas dochodzenie, po którym, w 2014 roku, Bramhall zrezygnował z pracy. Z kolei w w grudniu 2017 roku został ukarany przez sąd w Birmingham grzywną w wysokości 10 tysięcy funtów.

Chirurg wykreślony z rejestru lekarzy

W grudniu 2020 roku Bramhall został zawieszony w zawodzie na co najmniej pięć miesięcy. Od takiej decyzji odwołała się jednak brytyjska Generalna Rada Lekarska, która prowadzi oficjalny rejestr lekarzy w Wielkiej Brytanii. Sprawa została skierowana do ponownego rozpatrzenia, a trybunał medyczny uznał, że samo czasowe zawieszenie to niewystarczająca kara. Jak stwierdził, tylko usunięcie z rejestru lekarzy byłoby „odpowiednią i proporcjonalną sankcją”.

„Fizyczny atak na dwóch bezbronnych pacjentów, którzy byli nieprzytomni, a jeden doznał znacznej i trwałej krzywdy emocjonalnej, poważnie podważa zaufanie pacjentów i opinii publicznej do zawodu lekarza” – orzekł trybunał. Ostatecznie Simon Bramhall został wykreślony z rejestru brytyjskich lekarzy.

