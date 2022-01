Stoltenberg: Istnieje realne ryzyko nowego konfliktu w Europie

– Istnieją różnice zdań między Rosją a NATO w kwestii Ukrainy i nie będą one łatwe do przełamania — stwierdził Jens Stoltenberg po posiedzeniu Rady NATO-Rosja. Szef Paktu Północnoatlantyckiego zapowiedział, że politycy zrobią wszystko, co mogą, aby zapobiec nowemu konfliktowi zbrojnemu.

Szef Sojuszu Północnoatlantyckiego po czterogodzinnych rozmowach poinformował, że różnice między Rosją a NATO w sprawie Ukrainy będą trudne do zniwelowania. – To pozytywny znak, że wszyscy sojusznicy NATO i Rosja zasiedli przy tym samym stole i zajęli się merytorycznymi tematami – wskazał Jens Stoltenberg. Dodał, że Rosja nie ma prawa weta w sprawie tego, czy Ukraina może zostać członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. – Jakiekolwiek użycie siły przeciwko Ukrainie będzie poważnym i istotnym błędem popełnionym przez Rosję, która będzie musiała za to zapłacić – powiedział szef NATO. Według polityka jeśli Rosja użyje siły przeciwko Ukrainie, to NATO może skierować dodatkowe wojska na terytorium wschodnich sojuszników. – Istnieje realne ryzyko nowego konfliktu zbrojnego, a NATO zrobi wszystko, aby zapobiec takiemu scenariuszowi – podsumował. Będą kolejne spotkania NATO-Rosja? Sekretarz generalny NATO przekazał, że sojusznicy NATO wezwali Rosję do wycofania swoich sił wojskowych z Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. – NATO prowadzi dialog z Rosją, ale nie pójdziemy na kompromis w sprawie suwerenności i integralności terytorialnej wszystkich krajów w Europie – podkreślił. Jens Stoltenberg zapowiedział również, że zaproponował stronie rosyjskiej kolejne spotkania w tej sprawie. Przedstawiciele Kremla mieli jednak stwierdzić, że nie są gotowi na taki krok. – NATO dało jasno do zrozumienia, że jesteśmy gotowi zaplanować serię spotkań dotyczących szerokiego zakresu różnych tematów, w tym pocisków i wzajemnej weryfikacji limitów pocisków w Europie. Strona rosyjska dawała do zrozumienia, że nie jest na to gotowa – podkreślił szef NATO.

