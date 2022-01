Antyszczepionkowcy uderzają w zmarłego przewodniczącego PE. „Urojona wrogość”

Rzecznik Parlamentu Europejskiego Robert Cuillo poinformował we wtorek o śmierci przewodniczącego PE Davida Sassoli’ego. Wiadomość o tym, że Włoch jest hospitalizowany, podano kilkanaście godzin wcześniej. Powodem były „poważne powikłania na tle dysfunkcji układu immunologicznego”. To był kolejny pobyt 65-latka w szpitalu. We wrześniu 2021 r. polityk trafił tam z powodu poważnego zapalenia płuc, niezwiązanego z zakażeniem koronawirusem.

Sassoli był zwolennikiem wspólnej europejskiej kampanii szczepionkowej. Po jego śmierci głos zabrał prof. Paolo Becchi. „Czy Sassoli umarł po przyjęciu trzeciej dawki? Nie ma żadnego związku? Nie upublicznicie wyników autopsji? Zmuszacie ludzi do szczepienia się i umierania. Budujecie tyranię sanitarną, które nie istniała nigdy wcześniej” – napisał na Twitterze wykładowca na Uniwersytecie w Genui, który został skrytykowany za te słowa.

Antyszczepionkowcy wiążą śmierć Davida Sassoli’ego z koronawirusem

Wpis prof. Becchi’ego był jednym z wielu sugerujących, że do śmierci przewodniczącego PE przyczyniły się szczepionki. Pojawiły się one głównie na Twitterze. Na tweety zareagowała m.in. włoska żandarmeria, która dostarczyła pierwsze dokumenty w tej sprawie. Śledztwo w sprawie teorii spiskowych ma wszcząć prokuratura w Rzymie – podał portal „Il Fatto Quotidiano”.

Sassoli chorował na szpiczaka, chorobę szpiku kostnego, która 10 lat temu zmusiła polityka do przeszczepu. Zapalenie płuc u Włocha wywołała bakteria legionella. Współpracownicy przewodniczącego PE w komunikacie kondolencyjnym łączenie śmierci Sassoli’ego ze szczepionką określili mianem „urojonej wrogości wobec koronawirusa”.

Teorie spiskowe wokół śmierci przewodniczącego PE. Epidemiolog: To obrzydliwe

Włoski epidemiolog Pierluigi Lopalco skomentował, że to, co antyszczepionkowcy napisali przy okazji śmierci Sassoliego „jest obrzydliwe”. Głos ws. przewodniczącego Parlamentu Europejskiej zabrało również Hiszpańskie Stowarzyszenie ds. Szczepień. Jaime Pereze z AEV wyjaśnił agencji EFE, że szczepionki przeciwko COVID-19 nie mogą zmieniać, osłabiać czy niszczyć układu odpornościowego.

