„Syndrom hawański” to wina Rosji? Kolejni dyplomaci skarżą się na nietypowe dolegliwości

Tzw. syndrom hawański to objawy, które coraz częściej zgłaszają amerykańscy dyplomaci. Należą do nich nagłe nudności, silne bóle głowy, bóle uszu i ospałość. Dolegliwości, które odnotowano pierwszy raz w 2016 roku u amerykańskich dyplomatów na Kubie. Później, co jakiś czas, sytuacje takie powtarzały się m.in. w Austrii czy Rosji. Łącznie odnotowano już ponad 200 takich przypadków.

Wielu ekspertów sugeruje, że objawy takie mogą być powodowane atakami, wykorzystującymi częstotliwości radiowe zbliżone do promieniowania mikrofalowego. Sprawa jest tak poważna, że do jej zbadania powołano specjalną grupę na czele z doświadczonym oficerem CIA.

„Syndrom hawański” to wina Rosji?

MSNBC donosi, że czterech kolejnych dyplomatów (jeden pracujący w Paryżu oraz trzech z Genewy) skarżyło się latem 2021 roku na tzw. syndrom hawański. Jeden z nich został przewieziony na leczenie do Stanów Zjednoczonych. Wcześniej urzędnicy z Paryża mieli rozesłać do pracowników ambasady informację z prośbą o zgłaszanie nietypowych dolegliwości.

Amerykański Departament Stanu nie chce komentować tych doniesień powołując się na względy bezpieczeństwa. Głos w sprawie zabrał natomiast Antony Blinken. Sekretarz stanu USA zapewnił, że administracja pracuje nad wyjaśnieniem tej tajemniczej sprawy. – Do tej pory nie wiemy dokładnie, co się dzieje, ani kto dokładnie jest za to odpowiedzialny – stwierdził.

Dodał, że kwestia została podniesiona podczas rozmów z Rosją, jednak nie udało się dojść do żadnych wniosków. Moskwa kilka miesięcy wcześniej wydała oświadczenie, w którym zaprzeczono, jakoby wykorzystywano fale radiowe do celów wojskowych. Oskarżenia ze strony USA określono mianem wymysłów.

