Australijski sąd zdecydował ws. Djokovicia. Serb musi szykować się do przesłuchania

Wiza Novaka Djokovicia została ponownie anulowana. Pierwszy raz stało się to niedługo po przylocie do Australii, czyli 5 stycznia. Parę dni później 10 stycznia sędzia Anthony Kelly, który prowadzi sprawę nakazał przywrócenie Djokoviciowi dokumentu. Tenisista został wypuszczony z aresztu, ale nadal nie mógł być pewny swojej sytuacji.

Minister ds. imigracji Alex Hawke mógł w każdej chwili skorzystać ze swoich indywidualnych praw i ponownie pozbawić Djokovicia wizy, tym samym organizując mu deportację do Serbii. Polityk zastanawiał się całe cztery dni, a prawnicy tenisisty przygotowywali linię obrony. W piątek, we wczesnych godzinach porannych polskiego czasu, Hawke unieważnił wizę zawodnika, a ten natychmiast złożył odwołanie. Sprawa ponownie trafiła więc do sędziego Kelly'ego.

Djoković ma zostać aresztowany i przesłuchany

Sędzia Anthony Kelly zabronił deportowania niezaszczepionego Djokovicia jeszcze dzisiaj, ale nakazał aresztowanie go w sobotę o godzinie 8 rano czasu australijskiego, czyli wieczorem w piątek czasu polskiego. Zatrzymanie nastąpi dopiero po przeprowadzeniu przesłuchania przez urzędników imigracyjnych. Tenisista dostanie czas na przygotowanie się do sprawy wraz ze swoimi prawnikami.

