Piąta fala nabiera tempa. We Francji padł kolejny rekord potwierdzonych zakażeń koronawirusem

464 769 zakażonych koronawirusem zarejestrowano w ciągu doby we Francji – poinformowała we wtorek Agencja Zdrowia Publicznego (SPF). To największa oficjalna dobowa liczba infekcji od początku pandemii. W ciągu doby do szpitali przyjęto 3 509 chorych, w tym 367 na oddziały intensywnej terapii. Liczba pacjentów hospitalizowanych wzrosła do 26 526. Na OIOM-ach leczonych jest 3 881 chorych z COVID-19.

W szpitalach zmarło 288 chorych, natomiast w domach opieki od minionego wtorku odnotowano 87 zgonów. Łączna liczba ofiar śmiertelnych od początku pandemii wzrosła do 127 638.

Koronawirus we Francji. Raport

W ciągu tygodnia liczba osób hospitalizowanych wzrosła o 11 proc. przy średnio 2 407 nowych przyjęciach dziennie. Liczba zgonów w szpitalach również wzrosła – o 5 proc., przy 215 zgonach dziennie.

W ubiegłym tygodniu rejestrowano średnio 294 452 zakażenia dziennie, wobec 313 252 dwa tygodnie temu. Poprzedni rekord zakażeń koronawirusem odnotowano 3 stycznia z 430 341 zainfekowanymi w ciągu doby. Odsetek pozytywnych wyników testów wzrósł do 23,9 proc. W ciągu ostatniej doby wykonano łącznie 457 789 szczepień, z czego 35 490 pierwszą dawką.

Z Paryża Katarzyna Stańko (PAP)

