Ukraińscy urzędnicy oburzeni słowami Joe Bidena. Rzecznik Białego Domu wyjaśnia

Joe Biden, podsumowując rok swojej prezydentury, poruszył kwestię potencjalnego ataku Rosji na Ukrainę. – Rosja zostanie pociągnięta do odpowiedzialności, jeśli dokona inwazji – i będzie to zależne od tego, co zrobi. Jedną rzeczą jest mniejsze wtargnięcie, ale jeśli rzeczywiście zrobią to, do czego są zdolni, to będzie katastrofa dla Rosji, jeśli dokona dalszej inwazji na Ukrainę – mówił prezydent USA.

Amerykański przywódca dodał, że istnieją różnice co do reakcji w NATO w zależności od działań Władimira Putina. CNN poinformowało, że słowa Bidena wywołały oburzenie w Kijowie. Zwłaszcza że na Ukrainie przebywał sekretarz stanu USA Antony Blinken. Jeden z ukraińskich urzędników był „zszokowany”, że prezydent Stanów Zjednoczonych rozróżnił inwazję i drobne wtargniecie oraz zasugerował, że druga z opcji spotka się z mniejszymi sankcjami.

Joe Biden wprawił Ukrainę w osłupienie. Prezydent USA wyjaśnia swoje słowa

– To daje Putinowi zielone światło na wjazd na Ukrainę – dodał urzędnik, który przyznał, że nigdy wcześniej nie słyszał, aby administracja USA dzieliła się takimi szczegółami. „Oszołomiony” sprawą ma być również ukraiński rząd. Biden był dopytywany, co rozumie przez „mniejsze wtargnięcie”. W tym kontekście wspomniał o cyberatakach. Amerykański przywódca podkreślił również, że stara się upewnić, że wszyscy „są po tej samej stronie”.

W sprawę zaangażował się Biały Dom, który wydał oświadczenie. „Prezydent Biden jasno powiedział, że jeśli jakiekolwiek siły rosyjskie przekroczą ukraińską granicę, będzie to ponowna inwazja, która spotka się z szybką, ostrą i wspólną odpowiedzią Stanów Zjednoczonych i naszych sojuszników” – zaznaczyła Jen Psaki. Dodała również, że Biden zdaje sobie sprawę z tego, że Rosja posiada „obszerny zestaw działań pozamilitarnych”.

Czytaj też:

Alarmujące słowa rzeczniczki Białego Domu. „Rosja może zaatakować Ukrainę w każdej chwili”