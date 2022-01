Rosyjskie wojsko stacjonuje nawet 13 km od granicy z Ukrainą. Zdjęcia satelitarne dowodem

Amerykańska firma Maxar Technologies ujawniła zdjęcia satelitarne pokazujące rosyjską aktywność wojskową w różnych miejscach niedaleko ukraińskiej granicy. Wideo z fotografiami opublikowała m.in. społecznościowa agencja informacyjna Storyful. Zdjęcia zostały zebranie w grudniu 2021 roku i styczniu 2022 r. i przedstawiają kluczowe lokalizacje, gdzie niedawno rozmieszczono wojska i sprzęt sił lądowych.

Zdjęcia satelitarne rosyjskiego wojska przy granicy Ukrainą

Fotografie wykonano w czterech lokalizacjach. Klimowo znajduje się około 13 kilometrów od granicy z Ukrainą, Klińce ok. 30 km, Jelnia ok. 130 km, a Woroneż i znajdujący się niedaleko poligon Pogonowo ok. 165 km. Rosja w pobliżu granicy z Ukrainą miała skoncentrować około 100 tys. żołnierzy. Na zdjęciach satelitarnych oprócz obozów wojskowych widać również znaczną liczbę pojazdów.

Sekretarz stanu USA Antony Blinken mówił na Ukrainie, że przez nagromadzenie wojsk Władimir Putin będzie w stanie wydać rozkaz do inwazji w krótkim czasie. Szef amerykańskiej dyplomacji zaznaczył, że do kumulacji rosyjskich wojsk doszło „bez prowokacji i powodu”. Blinken dodał, że Kreml posiada plany, aby z krótkim wyprzedzeniem móc zwiększyć zgromadzone siły.

Prezydent USA Joe Biden ostrzega Władimira Putina

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden przekonywał, że jeśli Rosja zaatakuje Ukrainę, to musi liczyć się z sankcjami. Amerykański przywódca zapewnił również, że dojdzie do zwiększenia liczby żołnierzy w Polsce i w Rumunii. Biden wyjaśniał, że USA mają „święty obowiązek bronić tych krajów, bo są w NATO”.

Czytaj też:

Prezydent Ukrainy przyleci do Polski. Wiceszef MSZ: Sytuacja jest poważna. Ukrainie grozi konflikt militarny