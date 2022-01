Niepokojące informacje amerykańskiej korespondentki. Rosja dokona „krwawej” inwazji na Ukrainę?

W ubiegłym tygodniu szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken pojechał z wizytą do Kijowa, gdzie spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i szefem MSZ Dmytrem Kułebą. Tematem rozmów była sytuacja w pobliżu granicy ukraińsko-rosyjskiej.

Rosja dokona inwazji na Ukrainę?

Szef amerykańskiej dyplomacji spotkał się również z pracownikami ambasady Stanów Zjednoczonych w Kijowie. Antony Blinken stwierdził wówczas, że Rosja może rozpocząć inwazję na Ukrainę „z bardzo krótkim wyprzedzeniem”. Przypomnijmy – z informacji amerykańskiego wywiadu wynika, że przy granicy Ukrainy może stacjonować obecnie ok. 100 tys. rosyjskich żołnierzy. Sytuacja jest coraz bardziej napięta.

W miniony weekend brytyjski resort spraw zagranicznych wydał oświadczenie, w którym podkreślono, że dyplomaci dysponują informacjami wskazującymi na to, że Rosja chce zainstalować w Kijowie prorosyjskiego przywódcę. Zdaniem Brytyjczyków jest to niezbity dowód na możliwość inwazji i okupacji Ukrainy przez Kreml.

„Krwawa” inwazja? Niepokojące informacje korespondentki Fox News

Nowe informacje w sprawie przekazała korespondentka Fox News Jennifer Griffin. Dziennikarka poinformowała, że prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden miał rozmawiać ze swoimi najbliższymi doradcami na temat ewentualnego wysłania dodatkowych amerykańskich sił do Europy Wschodniej. Z informacji Jennifer Griffin wynika, że Joe Biden rozważa wysłanie od 3 do 5 tys. dodatkowych żołnierzy do krajów wschodniej flanki NATO.

Korespondentka przekazała również, że z ustaleń jej informatorów wynika, że Putin ma planować dokonanie inwazji na Ukrainę „na dużą skalę”. Nie można wykluczyć, że będzie ona „krwawa, brutalna i będzie przypominała blitzkrieg” – podała dziennikarka.

Czytaj też:

Joe Biden porozmawia z europejskimi przywódcami. Andrzej Duda na liście