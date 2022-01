Duda rozmawiał z Bidenem. „To cios dla prestiżu Niemiec. Ale czy starczy nam czasu, żeby się tym nacieszyć?”

USA mają coraz więcej wątpliwości, co do postawy Niemiec w konfrontacji z Rosją. To dlatego Andrzej Duda znalazł się w wąskim gronie przywódców europejskich, konferujących z Joe Bidenem ws. zagrożenia wojną. Ten splot okoliczności musi mile łechtać polityczne ambicje naszych przywódców.

W poniedziałek późnym wieczorem prezydent Andrzej Duda wziął udział w pilnym spotkaniu europejskich przywódców z prezydentem USA Joe Bidenem. To poważny cios dla prestiżu Niemiec, uważających się dotąd za patronów Europy Środkowej. W Waszyngtonie doceniono, jak skutecznie Polska poradziła sobie z inspirowanym przez Moskwę hybrydowym atakiem na granicy z Białorusią. Zauważona została też konsekwencja, z jaką władze polskie budują sojusze z krajami wschodniej flanki NATO – od Estonii po Rumunię.