Amerykański samolot z bronią wylądował na Ukrainie. To kolejna dostawa uzbrojenia z USA

Amerykański samolot ze sprzętem wojskowym i amunicją wylądował w Kijowie we wtorek. Jak informuje Reuters, to już trzecia dostawa broni z USA na Ukrainę. Agencja przypomina też, że dostawa jest częścią wartego 200 milionów dolarów pakietu bezpieczeństwa w celu wsparcia Ukrainy. To odpowiedź USA na rosnące zagrożenie ze strony Rosji.

200 milionów dolarów od USA, ponad miliard euro od KE

Pierwsze doniesienia o pakiecie bezpieczeństwa pojawiły się już pod koniec grudnia. Wówczas chodziło jednak o 25 milionów dolarów, które miały zostać wydane na wsparcie infrastruktury granicznej między Ukrainą a Rosją. Nieoficjalnie CNN podawało, że nie będę to jedyne środki, jakie USA przeznaczą na pomoc Ukrainie. Źródła telewizji wskazują, że prezydent USA Joe Biden miał „po cichu” zatwierdzić plan dodatkowej pomocy dla Ukrainy, którego wartość sięga 200 milionów dolarów.

Poza tym w poniedziałek przewodnicząca KE Ursula Von der Leyen poinformowała, że Komisja Europejska przekaże Ukrainie 1,2 miliarda euro w ramach specjalnego pakietu wsparcia. – Ukraina jest krajem wolnym i suwerennym, dokonuje własnych wyborów; UE będzie nadal stać po jej stronie – powiedziała. – Ten pakiet pomoże Ukrainie zaadresować jej finansowe potrzeby, które powstały ze względu na konflikt i wesprze budowanie proces budowania odporności – dodała. Pierwsza transza pomocy będzie wynosiła 600 milionów euro.

Rośnie napięcie wokół Ukrainy. Pracownicy ambasad wyjeżdżają z Kijowa

Ostrzeżenia o możliwym ataku Rosji na Ukrainę pojawiają się do jesieni ubiegłego, jednak w ostatnich tygodniach coraz napięcie znacznie wzrosło. Według amerykańskiego wywiadu przy granicy z Ukrainą stacjonuje nawet 100 tysięcy rosyjskich żołnierzy. W poniedziałek BBC poinformowało, że przez rosnące obawy przed rosyjską inwazją Wielka Brytania zaczęła wycofywać personel ze swojej ukraińskiej ambasady. Brytyjskie władze zaznaczyły, że nie było sygnałów o konkretnym zagrożeniu dla dyplomatów, ale połowa personelu ma wrócić do kraju.

Wcześniej pojawiły się doniesienia, że Departament Stanu USA nakazał wyjazd z Ukrainy członkom rodzin pracowników swojej ambasady w Kijowie. Urzędnicy podkreślili, że ambasada pozostanie otwarta, a zapowiedź nie stanowi ewakuacji. Wyjasniali, że takie posunięcie było rozważane od jakiegoś czasu i nie oznacza, że wsparcie USA dla Ukrainy będzie mniejsze. Choć Departament Stanu stwierdził w oświadczeniu, że Rosja „planuje znaczące działania militarne przeciwko Ukrainie”, a warunki bezpieczeństwa „są nieprzewidywalne i mogą się wkrótce pogorszyć”.

