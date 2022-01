Rosja „wielce zaniepokojona” ruchem USA. „Eskalowanie napięcia na Ukrainie”

Rzecznik prasowy Pentagonu John Kirby poinformował, że 8,5 tys. amerykańskich żołnierzy zostało postawionych w stan podwyższonej gotowości. Członkowie armii USA są gotowi, by w razie potrzeby szybciej przenieść się do Europy w ramach Sił Odpowiedzi NATO. Dotychczas były gotowe zrobić to w 10 dni, a teraz czas został skrócony do pięciu. Ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow o działaniach USA

Do sprawy odniósł się rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, który podkreślił, że tego typu działania podsycają jedynie i tak już nerwową atmosferę pomiędzy oboma krajami. – Stany Zjednoczone eskalują napięcia na Ukrainie. Z wielkim niepokojem obserwujemy ruchy USA – powiedział cytowany przez AFP. Pieskow zapewnił, że decyzje Stanów Zjednoczonych nie wpłynęły na negocjacje. Rosja domaga się pisemnych gwarancji bezpieczeństwa od USA i NATO.

Według najnowszych danych Rosja zgromadziła w pobliżu granicy z Ukrainą ponad 127 tys. żołnierzy. Dodatkowo przenosi również w te okolice zapasy amunicji, szpitale polowe oraz pociski balistyczne krótkiego zasięgu. To wszystko ma świadczyć o tym, że Kreml jest gotowy do ofensywy w najbliższym czasie. Rosja poinformowała również o szeregu manewrów wojskowych na przełomie stycznia i lutego. Pieskow mówił, że „aktywność NATO w pobliżu granic Rosji nie może być ignorowana”.

Pomoc dla Ukrainy w obliczu potencjalnej inwazji Rosji

Komisja Europejska przekaże Ukrainie nawet 1,2 miliarda euro wsparcia. – To pomoże Ukrainie w zaspokojeniu jej finansowych potrzeb, które powstały ze względu na konflikt – powiedziała szefowa KE Ursula von der Leyen. Z kolei Amerykanie wysłali do Kijowa kolejny samolot ze sprzętem wojskowym. To już trzecia taka dostawa broni na Ukrainę.

Czytaj też:

