Prezydent Chorwacji zagroził wycofaniem żołnierzy z NATO. Stanowisko rządu jest zupełnie inne

Prezydent Chorwacji Zoran Milanović zapowiedział, że jeśli dojdzie do eskalacji między Rosją a Ukrainą, to Chorwacja odwoła wszystkich swoich żołnierzy z sił NATO. – Jako głównodowodzący chorwackiej armii uważnie śledzę wypowiedzi wskazujące, że NATO – nie jedno państwo, nie Stany Zjednoczone – zwiększa swoją obecność i wysyła okręty zwiadowcze. Nie mamy z tym nic wspólnego i nie będziemy mieć, gwarantuję – powiedział, cytowany przez serwis HRT.

Prezydent Chorwacji grozi wycofaniem wojsk z NATO

Prezydent dodał, że „nie ma to nic wspólnego z Ukrainą i Rosją”, lecz z „dynamiką wewnętrznej polityki Stanów Zjednoczonych”. Stwierdził też, że „Ukraina jest jednym z najbardziej skorumpowanych krajów na świecie”.– Grlić-Radman (minister spraw zagranicznych - red.) i Banožić (minister obrony - red.) mogą jechać do Brukseli. Co do chorwackiej armii, to ona nie będzie w tym brała udziału. Nic z tego nie będzie. Plenković może straszyć Rosję, jeśli chce – mówił, odnosząc się do swoich politycznych rywali.

Stanowiska prezydenta nie jest jednak oficjalnym stanowiskiem chorwackiego rządu. „Politico” zauważa, że Milanović już wcześniej wielokrotnie ścierał się z centroprawicowym rządem. „Prezydent nie mówi w imieniu Chorwacji, tylko w swoim. Jesteśmy i pozostajemy lojalnym członkiem NATO. Wszystko co robimy, robimy w porozumieniu z naszymi partnerami” – powiedział w rozmowie z „Frankfurter Allgemeine Zeitung” szef dyplomacji Gordan Grlić-Radman.

Premier przeprasza

Z kolei premier Andrej Plenkovic przeprosił publicznie za wypowiedź Milanovica. – Myślałem, że mówi to rosyjski urzędnik – powiedział dziennikarzom. – Polityka Chorwacji polega na deeskalacji napięć, zapobieganiu konfliktom i wspieraniu integralności Ukrainy. To jest nasza fundamentalna pozycja – zapewnił. Szef rządu poinformował też, że chorwaccy żołnierze nie przebywają na Ukrainie, a kilka dni temu kontyngent wrócił z Polski. Informacja o wyjeździe z Polski chorwackich żołnierzy i zapowiedź przyjazdu nowych pojawiła się również kilka dni temu na twitterowym profilu NATO.

