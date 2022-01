Ukraina. Żołnierz otworzył ogień do kolegów. Są zabici i ranni

Do zdarzenia doszło w czwartek 27 stycznia około godziny 3:50. Z doniesień mediów wynika, że żołnierz wszedł do zbrojowni, skąd wziął karabin maszynowy AK-47 i amunicję. Następnie zaczął strzelać do znajdujących się tam osób. W momencie zdarzenia na służbie były 22 osoby.

Śmierć poniosły cztery z nich, co najmniej jedna została ranna. Dwom żołnierzom udało się wybiec na ulicę i wezwać pomoc. Docierają sprzeczne informacje na temat sprawcy zdarzenia. Początkowo podawano, że mężczyzna przeskoczył przez płot i uciekł. Później policja zdementowała te informacje - żołnierz ma nadal ukrywać się na terenie zakładów firmy produkującej broń. Cały teren został odgrodzony, a na miejsce wezwano specjalną jednostkę antyterrorystyczną.

Więcej informacji wkrótce.