Masowe protesty w Kanadzie. Miejsce pobytu premiera nieznane

Jak podaje CBC, do Ottawy zjechały tysiące osób, by w tzw. konwoju wolności składającym się z ciężarówek i samochodów osobowych zaprotestować przeciwko pandemicznym obostrzeniom i obowiązkowi szczepień. Media odnotowują, że konwój liczył kilkadziesiąt kilometrów, a w sobotę przeniósł się na teren wokół kanadyjskiego parlamentu.

Premier Justin Trudeau przeniesiony w nieznane miejsce

CBC odnotowuje, że demonstracja postawiła policję w stan gotowości. Choć organizatorzy wskazywali, że ich intencje są pokojowe, służby obawiały się incydentów. Zdecydowano się również na przeniesienie premiera Justina Trudeau wraz z rodziną do innego miejsca – czytamy. Decyzja ta także została podjęta w obawie przed eskalacją napięcia ze strony tłumu. Nowego miejsca pobytu premiera nie podano. CBS przekazuje jednak, że podczas demonstracji nie odnotowano żadnych incydentów.

twitter

Protestujący zablokowali niemalże całe miasto. Na ciężarówkach i samochodach zawiesili kanadyjską flagę i hasła wzywające władze do zaprzestania restrykcyjnych działań pandemicznych. Demonstrujący przez cały dzień trąbili klaksonami i nawoływali do ustąpienia premiera ze stanowiska. Jak wskazują osoby biorące udział w strajku, dalsze kontynuowanie polityki pandemicznej doprowadzi do wprowadzenia komuny w ich kraju.

Demonstracja przeciwko szczepieniom i obostrzeniom pandemicznym

CBS przypomina, że początkowo demonstracja miała się skupić na wymogu szczepień dla wybranych grup społecznych, jednak szybko przerodziła się w większy ruch. Do strajkujących dołączyły osoby, które sprzeciwiają się również polityce restrykcyjnych obostrzeń w życiu publicznym. CBC dodaje, że podczas protestu powiewały flagi ze sloganem „myśl samodzielnie” kojarzone z ruchami antyszczepionkowymi, czy też flagą z okresu buntu z XIX wieku, kiedy osadnicy z dzisiejszego Quebecu walczyli przeciwko brytyjskim rządom kolonialnym. W tłumie pojawiła się również znana z wojny secesyjnej w USA flaga Konfederacji, która zyskała ponowną „popularność” po ataku na amerykański Kapitol.

Czytaj też:

Niemcy. Antyszczepionkowcy znaleźli kolejny „azyl”. „Żyją w fortecy z basenem”