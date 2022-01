Franciszek: Studiowałeś teologię, zrobiłeś kurs katechezy i wiesz wszystko o Jezusie? Nie, głupcze!

Franciszek podczas niedzielnego spotkania mówił o wymogach wiary. Jak podkreślał, nie są to wcale teologiczna wiedza, tylko „dyspozycyjność i pokora”. Nie jest to kurs katechezy, ale „otwarty umysł i proste serce”. Używał przy tym poetyckich określeń, takich jak „oczyszczenie w rzece dyspozycyjności” i „zbawienne kąpiele pokory”. Według papieża ci, którzy znają Jezusa, nie skarżą się na podążanie jego ścieżką, są wolno od podejrzeń, nie krytykują i „nie mają skwaszonych min”.

W swoim wystąpieniu papież Franciszek kładł mocny nacisk na to, by unikać przeświadczenia o swojej mądrości i pełnej wiedzy na temat spraw wiary. – Niektórzy szczycą się: „Studiowałem teologię, zrobiłem kurs katechezy, wiem wszystko o Jezusie. Nie, głupcze, nie znasz Jezusa” – podkreślał. – Musimy porzucić nasze przywiązanie do naszej pozycji. Bóg prosi o otwarty umysł, o proste serce – mówił, zwracając się niejako do kościelnych hierarchów.

Oprócz chińskiego Nowego Roku, Franciszek odnotował też przypadający na 30 stycznia Światowy Dzień Chorych na Trąd. Zaapelował o medyczne wsparcie dla wszystkich cierpiących na tę przypadłość i podkreślał, że pamięta o osobach dotkniętych tą straszną chorobą. Papież mówił też o potrzebie naprawy relacji zarówno międzyludzkich, jak i międzypaństwowych.

Watykan. Problemy zdrowotne papieża Franciszka

Papież Franciszek ma w ostatnim czasie problemy z chodzenie. Ojciec Święty cierpi czasami z powodu rwy kulszowej, która kilka razy dała mu się we znaki, zwłaszcza w prawej nodze i dolnej części pleców. Wspominał o bólu nóg także w połowie stycznia podczas innych uroczystości. W pewnym momencie wyjaśnił, że będzie musiał pozostać na miejscu. Argentyńczyk przez lata przepraszał, gdy musiał opuścić liturgię lub usiąść podczas wydarzeń, które wymagały od niego stania. Papież ogólnie pozostaje w dobrej kondycji zdrowotnej, chociaż w lipcu 2021 r. podczas poważnej operacji wycięto mu 33 cm jelita grubego.

