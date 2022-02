Orban spotka się z Putinem. „Współpraca Węgier z Rosją najlepsza w historii”

We wtorek 1 lutego w stolicy Rosji dojdzie do spotkania Viktora Orbana z Władimirem Putinem. Będą to już dwunaste w historii dwustronne rozmowy polityków. Szef węgierskiej dyplomacji podkreślił, że właśnie to spotkanie będzie najważniejsze z dotychczasowych. Przywódcy mają rozmawiać przede wszystkim o kwestiach gospodarczych – Węgry chcą zwiększyć ilość gazu przewidzianą w umowie długoterminowej.

– My, Węgrzy, nauczyliśmy się, że jeśli dochodzi od konfliktu między Wschodem i Zachodem, to mieszkańcy Europy Środkowej zawsze na tym tracą, tak więc w strategicznym interesie naszego bezpieczeństwa narodowego leży to, by obecny konflikt został rozwiązany na drodze rozmów – tłumaczył Peter Szijjarto.

„Współpraca Węgier z Rosją najlepsza w historii”

Minister spraw zagranicznych Węgier podkreślał także wagę węgiersko-rosyjskiej współpracy dodając, że 2021 rok był pod tym względem najbardziej udany w historii. – Węgry kupiły od Rosji szczepionkę przeciw COVID-19 Sputnik, zawarły z Rosją długoterminową umowę na dostawy gazu, a także Rosja pomogła w ewakuacji z Kazachstanu zagrożonych węgierskich obywateli – wyjaśnił.

Peter Szijjarto stwierdził, że ostatnie lata świadczą o tym, że „można utrzymywać z Rosją kulturalne i pragmatyczne stosunki, a jednocześnie przestrzegać naszych zobowiązań sojuszniczych”. Zapewnił, że Viktor Orban przed wylotem do Moskwy rozmawiał z Emmanuelem Macronem, ponieważ Francja sprawuje obecnie prezydencję w UE.

