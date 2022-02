Obawy Rosji ws. bezpieczeństwa. Władimir Putin skomentował odpowiedź USA i NATO

Władimir Putin oskarżył USA i NATO o zignorowanie trzech głównych obaw Rosji ws. bezpieczeństwa. Prezydent Rosji wyraził nadzieję, że uda się dojść do porozumienia. Rosyjski polityk analizował też, co by się stało, gdyby Ukraina jako członek Sojuszu Północnoatlantyckiego próbowała odzyskać Krym.

Władimir Putin powiedział, że jego rząd analizuje odpowiedzi USA i NATO na żądania Rosji dotyczące gwarancji bezpieczeństwa. Według Putina Zachód zignorował jednak główne obawy: niedopuszczenie do rozszerzenia Sojuszu Północnoatlantyckiego, rezygnację z rozmieszczania systemów ofensywnych w pobliżu granic rosyjskich oraz powrót infrastruktury wojskowej NATO w Europie do stanu z 1997 roku. Rosyjski polityk cytowany przez Associated Press zapewnił, że Kreml pozostaje otwarty na dalsze rozmowy z Zachodem ws. złagodzenia rosnących napięć ws. Ukrainy. Putin przekonywał, że możliwe jest wynegocjowanie zakończenia impasu, jeśli uwzględni się interesy wszystkich stron. – Mam nadzieję, że w końcu znajdziemy rozwiązanie, chociaż zdajemy sobie sprawę, że nie będzie to łatwe – podkreślił prezydent Rosji. Prezydent Rosji Władimir Putin uspokaja ws. Ukrainy i krytykuje NATO Rosja zaprzecza, że ma zamiar zaatakować Ukrainę. Zdaniem Putina przystąpienie tego kraju do NATO może doprowadzić do sytuacji, w której ukraińskie władze podejmą akcję militarną mające na celu odzyskanie kontroli nad Krymem lub obszarami na wschodzie kraju, które są kontrolowane przez separatystów wspieranych przez Rosję. Prezydent Rosji zaznaczył, że w takiej sytuacji reakcja będzie oznaczać walkę z Sojuszem Północnoatlantyckim. Kreml twierdził, że ekspansja NATO na wschód zaszkodziła bezpieczeństwu Rosji, co narusza zasadę „niepodzielności bezpieczeństwa” w Europie, zatwierdzoną przez OBWE w 1999 i 2010 roku. Według Putina jego kraj „został oszukany”, a USA i ich sojusznicy zignorowali zasadę, że bezpieczeństwa jednego kraju nie należy wzmacniać kosztem innych. Czytaj też:

