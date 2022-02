Nieoficjalnie: Amerykanie wyślą dodatkowe wojska do Polski i Niemiec

To na razie nieoficjalne informacje, do których dotarły jednocześnie agencja Reutera i Associated Press. Jak opisuje druga z tych agencji informacyjnych, powołując się na swoje źródło w amerykańskiej administracji, prezydent USA Joe Biden wyśle dodatkowe wojska do Polski, Niemiec i Rumunii w związku z sytuacją wokół Ukrainy.

Źródło agencji Reutera opisuje, że Biden formalnie podjął tę decyzję, a Pentagon w najbliższym czasie – możliwe że jeszcze w środę 2 lutego – ma potwierdzić te doniesienia i wydać oficjalny komunikat, w którym przekaże szczegóły planów.

USA mają wzmocnić wschodnią flankę

Do Polski i Niemiec ma trafić dwa tysiące żołnierzy (nie wiadomo, ilu do każdego z państw). Z kolei według CNN tylko do Polski trafi dwa tysiące żołnierzy z Fort Bragg w Karolinie Północnej, a do reszty państw wschodniej flanki NATO kilka tysięcy kolejnych.

Natomiast dodatkowo Amerykanie mają przenieść też około tysiąca swoich żołnierzy z Niemiec do Rumunii.

