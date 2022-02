Dyplomaci skarżą się na „syndrom hawański”. Amerykańskie służby odtajniły raport

Z częściowo odtajnionego raportu amerykańskich służb wywiadowczych wynika, że dolegliwości zdrowotne, na które uskarżali się dyplomaci, mogły być spowodowane impulsami elektromagnetycznymi. „Impulsowe pola elektromagnetyczne wyjaśniają powstawanie zawrotów głowy, bólu ucha i innych objawów u niektórych dyplomatów amerykańskich” – czytamy.

Według raportu ultradźwięki mogą stanowić przyczynę objawów, ale tylko wtedy, gdy ofiara była w bliskiej odległości od wiązki tych ultradźwięków. Wynika to z faktu iż słabo przenoszą się przez powietrze czy materiały budowlane.

Za syndrom hawański odpowiada Rosja?

Jak podaje agencja Reutera, w dokumencie skupiono się przede wszystkim na odnalezieniu przyczyn dolegliwości. W raporcie nie znajdziemy informacji, kto ponosi odpowiedzialność za tego rodzaju ataki na służby amerykańskie. Zdaniem ekspertów istnieje bowiem małe prawdopodobieństwo, że za problemami zdrowotnymi stoi Rosja albo przedstawiciele innych państw.

Autorzy dokumentu podkreślali, że płynące z niego wnioski mogą podsycać frustrację w gronie obecnych i byłych urzędników, ponieważ tak naprawdę nie udało się jednoznacznie wyjaśnić przyczyn tajemniczych dolegliwości zdrowotnych.

Syndrom hawański - co to jest?

Syndrom hawański to objawy, które coraz częściej zgłaszają amerykańscy dyplomaci. Należą do nich nagłe nudności, silne bóle głowy, bóle uszu i ospałość. Dolegliwości, które odnotowano pierwszy raz w 2016 roku u amerykańskich dyplomatów na Kubie. Później, co jakiś czas, sytuacje takie powtarzały się m.in. w Austrii czy Rosji. Łącznie odnotowano już ponad 1000 takich przypadków.

Wielu ekspertów sugeruje, że objawy takie mogą być powodowane atakami, wykorzystującymi częstotliwości radiowe zbliżone do promieniowania mikrofalowego. Sprawa jest tak poważna, że do jej zbadania powołano specjalną grupę na czele z doświadczonym oficerem CIA.

Czytaj też:

Amerykanie wyślą dodatkowych żołnierzy do Europy. Moskwa reaguje