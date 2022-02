Sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego odejdzie ze stanowiska. Już znalazł nową pracę

Jens Stoltenberg zostanie kolejnym prezesem Banku Norwegii. Decyzję w tej sprawie ogłosił minister finansów Trygve Slagsvold Vedum – poinformowała agencja Reutera. Kadencja sekretarza generalnego NATO kończy się we wrześniu 2022 r. Stoltenberg nowe stanowisko ma objąć w grudniu. Będzie odpowiedzialny m.in. za politykę pieniężną, stabilność finansową i zarządzanie Norweskim Funduszem Walutowym z aktywami o wartości 1,4 biliona dolarów.

Obecny prezes Banku Norwegii Oystein Olsen przechodzi w marcu tego roku na emeryturę. Swoje stanowisko piastował od stycznia 2011 r. przez dwie kadencje. Do czasu, aż obecny sekretarz generalny będzie „dostępny”, Bankiem Norwegii będzie szefować Ida Wolden Bache, która jest wiceprezesem instytucji. Była też wśród faworytów do objęcia stanowiska.

Sylwetka Jensa Stoltenberga

Stoltenberg ukończył ekonomię na Uniwersytecie w Oslo. W latach 1989-1990 był wykładowcą na macierzystej uczelni. W 1989 r. został zastępcą poselskim do norweskiego parlamentu. W wyborach od 1993 do 2009 był deputowanym. Kariera ministerialna Stoltenberga zaczęła się w 1990 r., kiedy do 1991 r. był wiceszefem w resorcie środowiska.

W latach 1993 – 1996 Stoltenberg był ministrem handlu i energii, a w okresie 1996-1997 pełnił funkcję ministra finansów. Stoltenberg dwukrotnie stał na czele rządu. Po raz pierwszy od 2000 do 2001 r., a potem w latach 2005-2013. W 2014 r. Stoltenberg został sekretarzem generalnym Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Kontrowersje po wyborze nowego prezesa Banku Norwegii

Wybór Stoltenberga na stanowisko wywołał debatę w Norwegii. Przeciwnicy zarzucają sekretarzowi generalnemu NATO, że pod jego wodzą bank centralny może stracić niezależność. Wszystko przez jego znajomość z premierem Norwegii Jonasem Gahre Store. Store w przeszłości był szefem sztabu w biurze Stoltenberga jako szefa rządu. Następnie Store był szefem MSZ w drugim rządzie Stoltenberga, a w 2014 r. zastąpił go na stanowisku przewodniczącego partii pracy.

