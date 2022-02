Rosyjska generalicja buntuje się przeciw Putinowi. „Impuls ze środka systemu”

Władze, które ściśle cenzurują rosyjski internet nie zablokowały dostępu do listu otwartego generała Leonida Iwaszowa, co może oznaczać, że ma on polityczne poparcie blokujące działania Roskomnadzoru. W tle publikacji nawołującej rosyjski korpus oficerski do przeciwstawienia się wojennej propagandzie Kremla, jest sięgający czasów sowieckich konflikt między wojskiem a bezpieką, z której wywodzi się prezydent. To tłumaczy łatwość, z jaką generał armii wezwał byłego pułkownika KGB do rezygnacji. Nie od dziś wiadomo, że impuls do zmian w Rosji może wyjść jedynie z samego serca systemu. Generał Iwaszow, znany strateg ze stażem w resorcie obrony sięgającym ZSRR jest jego integralną częścią.