Ukraińskie WOT szkoli cywilów w Kijowie do „odparcia wroga”. Celem przeciwdziałanie zagrożeniom militarnym

Ukraińscy rezerwiści w ramach obrony terytorialnej organizują cotygodniowe szkolenia wojskowe dla ludności cywilnej. Celem jest przygotowanie na wszelkie możliwe problemy, gdyby doszło do eskalacji napięć z Rosją. Ukraińskie WOT ma pomagać w przygotowaniu do przeciwdziałania wszelkim możliwym zagrożeniom militarnym – poinformowała agencja Anadolu.

Ostatnie takie przygotowanie odbyło się w sobotę w Kijowie. Wzięło w nim udział ponad 100 cywilów, personel wojskowy i rezerwiści. Według ustawy stała liczebność Wojsk Obrony Terytorialnej w czasie pokoju ma wynosić 10 tys. personelu zawodowego, przy czym należy przeszkolić dodatkowo 120 tys.

Ukraina. Szkolenie cywili w Kijowie na wypadek eskalacji napięć z Rosją

Andrij Rikun z Kwatery Głównej Obrony Kijowa powiedział, że szkolenia mają na celu zjednoczyć wszystkich mieszkańców regionu, całą opinię publiczną i tych, którzy będą chronić region w przypadku jakiegokolwiek negatywnego rozwoju sytuacji. – Przygotowują się do odparcia wroga we właściwym czasie, jeśli będzie to konieczne – dodał. Cywile uczą się m.in. ewakuacji podczas sytuacji kryzysowych, pierwszej pomocy czy tego, jak chronić swoją rodzinę.

– W ramach przygotowania ochotnicy są szkoleni z taktyki wojskowej, posługiwania się bronią, walki nożem, przetrwania oraz wszystkiego, co może przydać się człowiekowi w przypadku wojny – wyjaśniał Rikun. Poprzednie tego typu szkolenia miały miejsce na wiosnę ubiegłego roku i trwały od momentu wybuchu rosyjsko-ukraińskiego konfliktu w 2014 r. Ćwiczenia nie są obowiązkowe.

