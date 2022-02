Rosyjskie atomowe łodzie podwodne otrzymają najnowsze torpedy „Ichtiozaur”. Mają 50 km zasięgu

Rosyjska agencja TASS powołując się na swoje źródła w przemyśle zbrojeniowym poinformowała, że rosyjska firma zbrojeniowa Dagdiesel Plant od 2023 r. znacznie zwiększy produkcję torped z napędem elektrycznym UET-1 „Ichtiozaur”. Marynarka wojenna planuje podpisać nowy długoterminowy kontrakt.

Aby wyposażyć w torpedy okręty podwodne z napędem hybrydowym z projektu 636.3 „Warszawianka” potrzeba byłoby „co najmniej dwa razy więcej” egzemplarzy. Obecny kontrakt został podpisany w 2018 r. i wygasa w 2023 r. Na jego podstawie Dagdiesel ma dostarczyć marynarce wojennej 73 torpedy. „Niektóre projekty” atomowych okrętów podwodnych mają być wyposażone w nowe torpedy „w najbliższej perspektywie”.

UET-1 „Ichtiozaur” to torpeda z napędem elektrycznym kaliber 533 mm o ulepszonych parametrach bojowych i technicznych. Ma zastąpić przestarzałą naprowadzającą radziecką torpedę elektryczną USET-80, która na służbie jest od lat 80. XX wieku. Nowa torpeda ma większą maksymalną prędkość – do 50 węzłów (92,6 km/h) i większy zasięg wykrywania celów podwodnych – do 50 km. Potrafi również wykryć podwodne cele i płynnie regulować prędkość.

Pierwsze informacje o torpedzie UET-1 „Ichtiozaur” pojawiły się na wystawie techniki wojskowej w Petersburgu w 2017 r. Rok później fabryka Dagdiesel podpisała z rosyjskim MON-em kontrakt o wartości około 95 milionów dolarów (niemal 380 mln złotych). Testy torped zakończono w 2020 r. Uzbrojenie weszło do służby w siłach zbrojnych w styczniu 2021 r.

