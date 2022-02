Pięciogodzinna rozmowa Władimira Putina i Emmanuela Macrona. Prezydent Francji wspomniał o Polsce

Pięć godzin trwała rozmowa w cztery oczy Emmanuela Macrona z Władimirem Putinem w Moskwie. Prezydent Rosji przyznał na konferencji prasowej, że doskonale sobie zdaje sprawę z faktu, że wizyta jego francuskiego odpowiednika wynika z chęci omówienia „palących kwestii związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa europejskiego i światowego”.

Prezydent Rosji wraca do odpowiedzi NATO i USA

Putin przyznał, że podczas spotkania poruszono temat rosyjskich propozycji skierowanych do USA i NATO, które dotyczyły długoterminowych gwarancji bezpieczeństwa. Rosyjski przywódca przypomniał, że chodzi o niedopuszczenie do rozszerzenia Sojuszu Północnoatlantyckiego, rezygnację z rozmieszczania systemów ofensywnych w pobliżu granic rosyjskich oraz powrót infrastruktury wojskowej NATO w Europie do stanu z 1997 roku.

Putin przyznał, że właśnie te obawy zostały zignorowane w odpowiedzi Stanów Zjednoczonych i NATO, które Rosja otrzymała pod koniec stycznia. Rosyjski prezydent skomentował również zapewnienia, że Sojusz Północnoatlantycki jest paktem obronnym. Zwrócił w tym kontekście uwagę na Irak, Libię i Afganistan. Putin zaznaczył również, że jego kraj jest nazwany w strategii wojskowej NATO z 2019 r. głównym zagrożeniem dla bezpieczeństwa i przeciwnikiem.

Władimir Putin zdziwiony poczuciem zagrożenia państw bałtyckich

– NATO określiło nas mianem wroga. Co więcej, przenoszą swoją infrastrukturę wojskową w pobliże naszych granic. Sojusz Północnoatlantycki i jego państwa członkowskie uważają się za uprawione, aby pouczać nas jak mamy organizować ćwiczenia, jak ustawiać siły i środki na naszym własnym terenie – mówił Putin. Prezydent Rosji dziwił się obawom krajów bałtyckich, które czują się zagrożone.

Z kolei Emmanuel Macron podkreślił, że sytuacja jest poważna i trzeba znaleźć drogę pokoju i stabilności w Europie i „jest jeszcze na to czas i okazja”. Prezydent Francji dodał, że podczas rozmowy skupiono się na istniejących napięciach i sposobach deeskalacji, aby zapewnić bezpieczeństwo w Europie. Francuski polityk zaznaczył, że inne działania nie są w niczyim interesie.

Emmanuel Macron apeluje o uspokojenie sytuacji w regionie

– Ani Rosja, ani Europejczycy nie chcą chaosu w czasach, gdy ludzie i kontynent tak bardzo ucierpieli z powodu pandemii koronawirusa. Musimy uzgodnić konkretne środki, aby złagodzić sytuację – mówił Macron. Według prezydenta Francji decydujące będą najbliższe dni. Macron przekonywał, że nie trzeba wybierać pomiędzy „nowymi regułami a grą bez reguł”.

Prezydent Francji nawiązując do gwarancji bezpieczeństwa Rosji podkreślił, że „nie ma bezpieczeństwa dla mieszkańców Europy, jeśli nie ma bezpieczeństwa dla Rosji”. Macron powiedział, że podobne obawy dotyczące bezpieczeństwa mają w Estonii, na Litwie, w Polsce oraz w innych miejscach.

