„WSJ”: Biały Dom zatwierdził plan amerykańskiej ewakuacji z Ukrainy. To na wypadek rosyjskiej inwazji

Administracja Joe Bidena nie chce powtórzyć chaosu, który towarzyszył ewakuacji Amerykanów z Afganistanu. Tym razem Biały Dom z wyprzedzeniem zatwierdził plan Pentagonu dotyczący wyprowadzenia obywateli USA z Ukrainy, jeżeli Rosja zdecyduje się zaatakować ten kraj.

Duży udział w tym przedsięwzięciu mają odegrać żołnierze z 82 Dywizji Powietrznodesantowej. Obecnie w Polsce stacjonuje 1700 członków tej jednostki. W najbliższych dniach będą oni tworzyć punkty kontrolne, obozy z ocieplanych namiotów i inne tymczasowe obiekty po polskiej stronie granicy z Ukrainą.

Wspomniane oddziały nie są jednak upoważnione do wejścia na terytorium Ukrainy i nie mogą operować poza granicami Polski. Zamiast tego będą jedynie zapewniać logistyczne wsparcie i koordynować ewakuację Amerykanów. Jak podaje „WSJ”, na Ukrainie przebywa około 30 tys. osób z amerykańskimi paszportami. Pentagon szacuje, że rosyjski atak może doprowadzić do fali od 1 do 5 milionów uchodźców z Ukrainy.

Inwazja Rosji na Ukrainę? Widmo kryzysu uchodźczego w Europie

W sobotę 5 lutego „The New York Times” i „The Washington Post” przekazały ostrzeżenie amerykańskich urzędników, którzy alarmują, że rosyjska inwazja na Ukrainę może doprowadzić do szybkiego zdobycia Kijowa i śmierci nawet 50 000 osób. Atak Rosji na Ukrainę może wywołać kryzys uchodźczy w Europie, ponieważ istnieje możliwość, że obywatele Ukrainy zaczną na masową skalę szukać schronienia w innych państwach.

Putin i Łukaszenka zwierają szyki. Wspólne ćwiczenia na Białorusi

Z informacji zgromadzonych przez NATO wynika, że z początkiem lutego Rosja zintensyfikowała rozmieszczanie swoich sił wojskowych na terenie Białorusi. Szacuje się, że do końca miesiąca będzie tam stacjonować ok. 30 tys. żołnierzy, którzy wezmą udział w rosyjsko-białoruskich ćwiczeniach wojskowych. Jak zauważa Reuters, zorganizowanie manewrów zapewniło Moskwie „przykrywkę” do dalszego zwiększania liczebności swoich sił w pobliżu Ukrainy. Dotychczas w pobliżu granicy Ukrainy Rosjanie zgromadzili ok. 120 tys. swoich żołnierzy.

