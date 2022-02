Polak śmiertelnie dźgnięty nożem przed sklepem w Londynie. „Wyszedł tylko po mleko”

Do zdarzenia doszło we wtorek 8 lutego tuż po godzinie 17 w Eltham w południowo-wschodnim Londynie. Bartosz W. wraz ze swoją partnerką poszedł do pobliskiego sklepu po mleko. To właśnie tam miał zostać zaatakowany przez grupę osób. Jak podaje Polish Express, napastnicy wysiedli z samochodu i rzucili się na Polaka z nożami w ręku.

Na pomoc mężczyźnie ruszyli pracownicy pobliskiego przedszkola. - Moi koledzy wybiegli, żeby pomóc. Zabrali dziecięce koce, żeby go ogrzać. Dali z siebie wszystko, jesteśmy częścią tej społeczności - powiedział jeden z nich w rozmowie z „The Evening Standard” 21-latek został przewieziony do szpitala, gdzie lekarze stwierdzili jego zgon.

Zbiórka na pogrzeb mężczyzny

„Miał 21 lat i całe życie przed sobą, wkrótce miał rozpocząć nową pracę. Jego rodzina i przyjaciele są zdruzgotani i w szoku” - czytamy w opisie zbiórki na platformie fundraisingowej GoFundMe. Została ona uruchomiona, aby pokryć koszty pogrzebu Bartosza W.

Sprawców napaści na Polaka nie udało się na razie zatrzymać. Ich tożsamość pozostaje nieznana.

