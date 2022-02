O swoich najnowszych działaniach Komisja Europejska poinformowała w środę 9 lutego, publikując obszerny dokument na temat podjętych działań w sprawie uchybień zobowiązań państw członkowskich. KE przypomina niektórym państwom o ich zobowiązaniach, inne wzywa do działań (jak np. Irlandię, by „udoskonaliła przepisy” w zakresie walki z zanieczyszczeniami powodowanymi przez działalność przemysłową), w przypadku Polski zdecydowała się na inny krok.

KE zdecydowała, że kieruje do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawę przeciwko Polsce w związku z nieprzestrzeganiem dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.

„W dyrektywie tej zobowiązano państwa członkowskie do zapewnienia, aby aglomeracje miejskie (miasta, miejscowości i osiedla mieszkaniowe) odpowiednio zbierały i oczyszczały ścieki, eliminując lub ograniczając w ten sposób wszystkie niepożądane skutki, jakie się z nimi wiążą” – przypomniała Komisja Europejska. KE podkreśla, że dyrektywa zobowiązywała Polskę do tego, by przestrzegać jej do 2015 roku, a tak się nie stało.

Komisja Europejska skarży Polskę do TSUE. „Wysiłki władz niezadowalające”

„W Polsce ponad 1000 aglomeracji nie posiada systemu zbierania ścieków komunalnych, co oznacza, że ścieki są odprowadzane bezpośrednio do rzek, mórz lub jezior bez oczyszczania. Zwykle ścieki powinny być kierowane do oczyszczalni ścieków przed ich odprowadzeniem” – czytamy. W 415 aglomeracjach (KE nie doprecyzowała, czy chodzi o miejscowości lub też mniejsze lokalizacje, jak wspomniane osiedla mieszkaniowe), ścieki są „odprowadzane na obszarach wrażliwych”. Polska nie zapewniła więc w ocenie KE „bardziej rygorystycznego” oczyszczania zgodnie z wymogami dyrektywy.

Nie jest też tak, że Komisja Europejska podjęła od razu radykalne kroki i skierowała sprawę do TSUE. W komunikacie w tej sprawie zaznaczono, że KE 26 stycznia 2018 roku wzywała Polskę do usunięcia uchybienia, 14 maja 2020 roku przekazała Polsce opinię w tej sprawie, ale ostatecznie zdecydowała się na skargę do TSUE.

„Komisja uważa, że pomimo pewnych postępów i wsparcia finansowego w ramach polityki spójności UE wysiłki władz polskich były dotychczas niezadowalające i niewystarczające, w związku z czym wnosi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawę przeciwko Polsce” – ogłosiła Komisja.

