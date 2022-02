Przyjaciel papieża molestował seksualnie księży. „Trudny sprawdzian dla Franciszka”

Mamy kolejną sprawę, i to kluczową dla papieża Franciszka, w której Kongregacja Nauki Wiary nie wydała władzom świeckim dokumentów. To niestety podważa zaufanie do papieskich obietnic dotyczących walki z nadużyciami seksualnymi w Kościele i polityki otwartości w tych sprawach.

21 lutego tego roku w argentyńskim mieście Orán rusza proces biskupa Gustavo Zanchetty, bliskiego przyjaciela papieża Franciszka (który, przypomnijmy, jest Argentyńczykiem – przyp. red.). Oskarżony jest on o molestowanie seksualne dwóch byłych seminarzystów, którzy byli całkowicie zależni od biskupa. Zanchetta został mianowany biskupem na samym początku pontyfikatu Franciszka w 2013 roku.