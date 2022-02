Na Ukrainę docierają setki ton amunicji. Są zdjęcia z amerykańskich transportów

W obliczu rosnącego ryzyka ze strony Rosji Ukraina zbroi się na wypadek konfliktu. Jednym z dostawców sprzętu są Stany Zjednoczone. Szef ukraińskiego MON na bieżąco relacjonuje przyloty kolejnych transportów. Jak podał w piątek 11 lutego, do tej pory na Ukrainę przewieziono już 1 300 ton amunicji obronnej dla Sił Zbrojnych Ukrainy. Są to m.in. pociski przeciwpancerne i amunicja do granatników. Łącznie przyleciało już 15 transportów, a Reznikow zapowiedział, że to nie koniec.

USA nie wyślą na Ukrainę żołnierzy

USA pomagają militarnie Ukrainie, ale w czwartek 10 lutego prezydent Joe Biden postawił sprawę jasno - nie ma mowy o wysłaniu do tego kraju żołnierzy, nawet w celu ewakuacji amerykańskich obywateli. – Doszłoby do wojny światowej, gdyby Amerykanie i Rosjanie zaczęli strzelać do siebie nawzajem – wskazał. Dodał, że obecnie jesteśmy „w zupełnie innym świecie, niż byliśmy kiedyś”.

Prezydent USA wezwał też wszystkich Amerykanów przebywających na Ukrainie, aby natychmiast wyjechali. – To nie jest sytuacja, w której mielibyśmy do czynienia z organizacją terrorystyczną. Mamy do czynienia z jedną z największych armii na świecie. To kompletnie różna sytuacja, która może szalenie szybko eskalować – tłumaczył Biden. Podobny komunikat wyszedł tego dnia także z Departamentu Stanu. Amerykanów ostrzeżono, że w razie agresji Rosji na Ukrainę, może dojść do sytuacji, gdy nie będą mogli liczyć na pomoc konsularną.

Stany Zjednoczone w ubiegłym tygodniu zdecydowały o wysłaniu do Polski około 1700 żołnierzy. „WSJ” podawał nieoficjalnie, że mieliby oni pomóc w ewakuacji obywateli USA z Ukrainy.

