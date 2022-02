Holenderski ambasador rekomenduje rodakom, by opuścili Ukrainę

Trwające od tygodni niepokoje i obawy przed rosyjską agresją na Ukrainę powodują, że co jakiś czas przedstawiciele kolejnych państw wydają rekomendacje dla rodaków, jak mają postępować. Na taki krok zdecydował się także ambasador Holandii na Ukrainie Jennes de Mol. Jak opisuje radio BNR, na wirtualnym spotkaniu z holenderską społecznością zaapelował, by jeżeli to możliwe – to by opuścili państwo.

Holandia rekomenduje rodakom opuszczenie Ukrainy

Reporter rozgłośni relacjonował, że ambasador miał takie instrukcje otrzymać bezpośrednio z samej Hagi, ale de Mol podkreślał również, że nie jest to nakaz ewakuacji, a sugestia, by rozważyć taki krok.

BNR wskazuje przy tym, że powstaje specjalne centrum dla Holendrów w największym mieście zachodniej Ukrainy, czyli Lwowie. Tam obywatele Holandii mają otrzymywać ewentualną pomoc czy informacje, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Obawy przed rosyjską inwazją na Ukrainę powracają w zasadzie w każdym tygodniu, zwłaszcza po kolejnych doniesieniach o gromadzeniu się wojsk Federacji Rosyjskiej na Białorusi i w pobliżu ukraińskiej granicy. Niedawno amerykańskie media szacowały, że Rosjanie mają 70 proc. potencjału militarnego, którego potrzebują do przeprowadzenia inwazji.

„New York Times” i „The Washington Post” opisywały, że według szacunków amerykańskich urzędników rosyjska napaść mogłaby zakończyć się szybkim zdobyciem Kijowa i doprowadzić do śmierci nawet 50 tys. osób.

